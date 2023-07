Carregamento arbitrário, a chegada de sensores sem fio que impedirão os entusiastas de estacionar na natureza

O estacionamento ilegal em frente a uma estação de carga é uma prática cada vez mais comum na Itália. Uma situação que prejudica quem não consegue recarregar os carros com baterias e as empresas gestoras que perdem receitas. A Enel X apresenta sensores específicos em Roma, mas serão desenvolvidos em toda a Itália. Multas e penalidades para os infratores.

Há muitas pessoas incivilizadas que usam os espaços em frente aos postos de carregamento para estacionar. pacote expira, Sensores sem fio chegam contra esses invasores.

Ele está localizado a cerca de um Experimento conduzido pela Enel X em Roma Especificamente para combater um fenômeno na capital que está se espalhando de forma incontrolável. Não há dúvida de que, se os resultados forem mais do que satisfatórios, afetará as diversas zonas de transbordo espalhadas pelo país.

Esses sensores foram inicialmente instalados em Corso Francia, no bairro norte de Roma, embora Em breve serão colocados em outras estações da rede Enel X Way.

O que esses sensores fazem especificamente? Qual é o trabalho deles? sou capaz de Reconhecer quando um veículo está estacionado ilegalmente Dentro do espaço de recarga. Portanto, quem precisa recarregar seu e-car não terá nenhum problema.

Este fenômeno Grande grosseria causa dois danos Ao mesmo tempo:

O primeiro, claro, para os motoristas Que em aplicativos de referência veem a coluna livre para recarregar quando o espaço é obstruído.

A segunda é para sociedades gestoras Porque dessa forma, ou seja, não conseguindo fornecer energia para quem precisa, eles perdem renda.

Investigações contra os incivilizados: multa e impeachment

Enel X Way realmente coloca isso em campo Máximo compromisso para combater um fenômeno cada vez mais desenfreado. Fique nas cabines de recarga É estritamente proibido e punível com multa e remoção do veículo. No entanto, será necessário entrar em contato com as autoridades competentes. A Polícia Municipal providenciar-se-á para intervir, aplicar a sanção prevista e retirar a viatura.

Como você conserta isso

Com certeza não falta Ideias para remediar a situação. Muitos já estão pensando em adquirir extensões para conectores, para que possam recarregar mesmo a poucos metros de distância, contornando os carros que atrapalham. Talvez esta não seja uma solução muito cómoda mas também há que se colocar no lugar de quem, talvez durante uma longa viagem, Ele precisa urgentemente recarregar a bateria do carro.

Outros gostariam mesmo de enfrentar aqueles que quebram a regra para impedi-los de sair: desta forma, porém Da causa passa-se para o lado errado.

Devemos estar sempre dentro da lei e Cumprimento das instruções sobre isso. Claro, uma maior consciência de algo assim só pode acelerar um retorno ao que deveria ser normal.

Na Itália existem estações de carregamento Foi um problema por algum tempoDado o número limitado em solo nacional. Agora as coisas estão começando a melhorar E continuamos a acompanhar o ritmo de outros países europeus.

Incivilizados permitem.