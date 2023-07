Paraíso fiscal e Sea to Scream, viagem em grupo da Itália: ‘destino dos sonhos’

escapar para mim paraísos fiscais. Entre os primeiros destinos dos italianos estão Portugal. De fato, de acordo com o Tribunal de Contas da Receita Federal, existem 13.454 cidadãos italianos inscritos no Aire (Registro de Italianos Resididos no Exterior) e residentes no país onde o fiscal é mais amigo do estrangeiro. Desse número, portanto, há 3.341 assalariados italianos. Não é novidade que muitos aposentados italianos seguem em frente e pagam o valor fixo de sua pensão, aproveitando os impostos reduzidos (10 por cento) previstos para pensões “de fontes estrangeiras”. No total – relatórios impressão – Tendo em conta os períodos médios de tributação 2012-2021 estamos a falar de 132,3 milhões de euros de rendimentos sujeitos a este regime de comparticipação excessiva, ou seja, aprox. 40 mil euros em média por pessoa.

No entanto, neste momento será necessário verificar se as transferências são realmente reais. Em Portugal, para validar a residência, deve permanecer pelo menos 183 dias por ano. Mas não só isso, porque é preciso Comprar uma casa ou alugar uma casa longo prazo. No entanto, é lamentável que as autoridades fiscais italianas não submetam essas pessoas a controles adequados. Segundo estimativas, apenas 7 contribuintes foram auditados nos cinco anos entre 2018 e 2022. O resultado? Todas as sete verificações deram um “resultado positivo”. Existe outro país que é mais barato que Portugal. em volta Chipreonde a retirada diminuiu para 5 por cento.Aqui, dos 1.037 italianos que se mudaram, 295 têm rendimentos “italianos” no valor total de 12,43 milhões de euros, 42.129 euros por pessoa.

aqui? nunca. Para quem não gosta dos dois destinos, aqui está Tunísia. Há 5.942 residentes italianos aqui, dos quais 1.656 são provenientes de renda gerada no país de origem por um valor total de € 88,38 milhões (€ 53.370 por pessoa). Aqui também os controles são muito rígidos.