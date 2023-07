Antes mesmo da paz fiscal, uma grande anistia para sonegação já havia sido implementada (quase clandestinamente).

O que é e o que significa a nova, grande e importante anistia por evasão fiscal, secretamente aprovada no Decreto-Lei? Entre a extensão das isenções fiscais para a compra de energia e gás, o aumento do número de beneficiários dos prémios sociais de luz e gás e o crédito fiscal para startups inovadoras, o novo decreto-lei prevê ainda um novo regime de trégua fiscal destinado para certas categorias de pessoas. A seguir, vejamos o que é a nova anistia oculta prevista no Decreto-Lei.

Uma importante nova anistia para sonegação de impostos em projetos de lei

Quando pode ser aplicada uma nova anistia contra a evasão fiscal nos Decretos-Lei?

Uma importante nova anistia para sonegação de impostos em projetos de lei

O New Bills Ordinance contém, sub-repticiamente e discretamente, uma nova anistia para sonegação de impostos O que, paradoxalmente, atinge os grandes sonegadores, ou seja, aqueles que sonegaram muito dinheiro e se tornaram quase incontáveis.

De acordo com o que decidiu o governo, e com o objetivo de recuperar parte da sonegação, os grandes sonegadores podem acatar a nova anistia fiscal que Prevê a revogação das infrações penais se os culpados aderirem ou cumprirem as definições facilitadoras previstas na Lei do Orçamento de 2023.

Na verdade, trata-se de um novo passo do governo rumo a essa nova relação que quer estabelecer entre os contribuintes e o fisco, baseada na confiança e na transparência, que também a própria Primeira-Ministra Meloni vem reiterando de novo.

De acordo com o disposto no novo decreto-lei, o crime de sonegação fiscal e o consequente procedimento criminal serão extintos se o contribuinte demonstrar ter regularizado as infrações e sonegações cometidas com a anistia branda prevista na Lei do Orçamento de 2023 e a possibilidade de sua ocorrência. das parcelas devidas.

Conforme exigido pelo novo decreto-lei, as infrações penais passíveis de “remediação” são:

omitir o pagamento do IVA;

omitir o pagamento de impostos retidos na fonte;

Compensação não paga por créditos não pagos.

Quando pode ser aplicada uma nova anistia contra a evasão fiscal nos Decretos-Lei?

Assim, conforme estipulado no novo decreto-lei, os sonegadores em alguns casos específicos poderão beneficiar da não sanção, exceto no caso de acordo próximo com o erário público e da possibilidade de extinguir o crime de sonegação fiscal. Relacionado aos seguintes casos de sonegação fiscal e determinados valores: