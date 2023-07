Você arrisca até 10%. Queda recorde de safras na Europa

novo aumento em os preços para pão E Macarrão, mesmo em 10%. Esse é o efeito que poderá ser visto nos supermercados da Itália nas próximas semanas, após a não renovação do acordo de trigo entre a Rússia e a Ucrânia. Para aumentar o alarme Assoutenti. Segundo a Associação de Consumidores, embora seja difícil avaliar o impacto da interrupção das rotas de grãos e trigo, a nova escalada nos preços mundiais do trigo afetará diretamente os preços de todos os produtos derivados. No sábado, o Chicago Board of Trade teve um ganho diário de 3,4%, mas os preços ficaram estáveis ​​ontem. O temor agora é que ocorra um novo salto, gerado, não por causas reais de desabastecimento do produto, por fenômenos especulativos. As despesas adicionais para uma família de 4 pessoas podem ascender a cerca de 132 euros por ano. O preço da massa, que atualmente ronda os 2 euros o quilo, vai subir para uma média de 2,2 euros. Hoje, porém, o preço médio do pão gira em torno de 3,9 euros o quilo: um aumento de 10% elevaria as tabelas de preços para uma média de 4,3 euros o quilo.

Putin, por que chantagear o trigo? Com a cessação das exportações da Ucrânia, aumenta o risco de alta de preços e fome

A mudança de taxa internacional da Chicago Board of Trade virá em um momento difícil para os campos agrícolas da Itália. As últimas temporadas, devido à estiagem, registraram uma queda de 10% na safra de trigo. Assim, a produção diminuiu mesmo nas áreas onde é cultivada. E agora, para a próxima safra, as organizações agrícolas europeias Copa e Cogeca esperam “uma forte queda na produção de cereais, especialmente na Espanha, Portugal ou Itália (até 60% menos que em 2022)”. A expectativa é produzir 256 milhões de toneladas de grãos, provavelmente a pior safra desde 2007.

A Itália é, até certo ponto, dependente das importações de grãos ucranianos. No entanto, com um total de 6,3% das exportações totais de produtos agrícolas de Kiev, incluindo trigo, milho e óleo de girassol, segundo Coldiretti, estamos em quarto lugar entre os países mais afetados pelo acordo assinado sob os auspícios das Nações Unidas e graças à mediação do Presidente Turco Erdogan. À nossa frente estão China, Espanha e Turquia. No primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2022 (quando estourou a guerra), importamos 430% a mais de trigo (cerca de 142 milhões de quilos) e 71% a mais de milho da Ucrânia (cerca de 795 milhões de quilos).

Apesar disso, o possível novo salto de preços nos supermercados, segundo Yogi Scordamaglia, diretor administrativo da Filiere Italia, seria “injustificado”. Ele explica que “o preço do pão e da massa já hoje não é compatível com o que é reconhecido pelos agricultores italianos”. As massas custam 12,1% a mais do que há um ano, contra os preços do trigo, que caíram mais de 30%. Então há outro perigo. O trigo que não é mais enviado para o norte da África através do Mar Negro pode chegar ao mercado italiano por via terrestre. Isso, ao contrário do que se especula, reduziria os preços internacionais, mas criaria uma concorrência de baixa com o produtor do nosso país.

