Sergio Marchionne, revolucionário da Fiat

Pela primeira vez em um documentário, a vida do homem que revolucionou a empresa mais importante da Itália. Primetime Signed by Rai Documentari, que foi ao ar no dia 17 de dezembro pela Rai3, conta a história de Sergio Marchionne, presidente de uma empresa de visão ampla, que alcançou o topo da maior montadora italiana à beira da falência, em três anos. Cálculos e face à grande recessão global adotam uma estratégia de ataque imprevisível que desafia o impossível. Seus empreendimentos comerciais e estilo de trabalho despertaram emoções, dividiram a mídia, previram política e indignaram muitos observadores. Mas quem era Marchionne na verdade? O documentário traça as principais etapas da vida do diretor: a infância em Abruzzo e a imigração para o Canadá; Rebelião jovem e início como líder. periodo de azarão, dedicação, suas principais partidas, disputadas no mesmo nível dos principais dirigentes do mundo; A veneração que recebeu nos Estados Unidos e a desconfiança de seu país de origem. Finalmente, o triste final do súbito desaparecimento. Mas, acima de tudo, fala das crenças, interesses e sentimentos privados de um homem que fez da privacidade um cavalo de batalha. Com óculos e paletó escuro, Marchionne optou por renunciar ao visual do gerente de terno e gravata em favor de um look casual e simples. E com aquela jaqueta que sempre permaneceu a mesma, ele participou de todos os encontros que marcaram sua carreira, mesmo nas negociações mais delicadas. Trabalhador incansável, para ele não havia sábados e domingos e cobrava o melhor de quem tinha a ver com ele. Ele foi um líder e impulsionador, mesmo para as novas gerações, às quais dedicou muito tempo indo dar palestras em universidades. Tímido com os jornalistas, franco com os sindicatos, atrevido em todas as mesas sentadas para entrar em negociações. Sergio Marchionne é um documentário com ar internacional, capítulo por capítulo, complicando o caráter do diretor .. muitas vezes elogiado por sua intuição, mas também muito criticado pelos estilos e às vezes pelo impacto dramático de suas escolhas. Uma abordagem diversa baseada em um extenso repertório que inclui Rai Teche, Istituto Luce-Cinecittà, CSC – Arquivo Nacional de Cinema Impresa (Ivrea), Rimini Meeting, as mais prestigiosas universidades italianas, Ferrari, La7, RSI e, acima de tudo, os arquivos privados da Stylantis foram premiados exclusivamente. Depois, há entrevistas com seus assessores mais próximos, como Maria Cristina Zilocchi, sua assistente pessoal na FCA, e com os principais defensores da política, Matteo Renzi, dos sindicatos, Maurizio Landini e Marco Bentivogli, da imprensa, Mario Calabresi, Massimo Gramellini e Gianni Riotta e o empreendedorismo italiano e não italianos, como John Elkann, Oscar Farinetti, Luigi Gubitosi e Steven Rattner, chefe da força-tarefa da indústria automobilística do governo Obama.

Escrito por Giovanni Filipetto, dirigido por Francesco Mecci e co-produzido por Mario Rossini para RED Film com Rai Documentari e Los Cinecita com o apoio da Turin Piemonte Film Commission – Piemonte Doc Film Fund, Sergio Marchionne será transmitido às 21h25 na Rai3 e estará disponível também na Rai Play.