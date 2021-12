A economia europeia e os empregos recuperam bem graças às medidas da UE. Os países da UE concordam com a necessidade de reforçar a coordenação de políticas para conter a Omicron

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, disse no final da reunião de Bruxelas que o Conselho Europeu considerou que as medidas tomadas para fazer face à crise económica e social provocada pela epidemia evidenciam a recuperação de todos os países, nomeadamente no que diz respeito à ocupação.

A atual “forte recuperação econômica” foi sublinhada, e o presidente do Eurogrupo disse aos chefes de estado e de governo que “para a crise financeira, precisávamos de 33 trimestres para retornar aos níveis de emprego anteriores à crise, enquanto nesta crise pandêmica são necessários sete”.

“Isso mostra como a ação foi realizada [by the European Union] De forma coordenada e em larga escala, criou as condições para a Europa responder a esta crise de uma forma completamente diferente.

O Primeiro-Ministro destacou ainda a mobilização global para o combate à COVID-19, “pois todos os países demonstraram grande interesse no crescimento dos números variáveis ​​da Omicron e concordaram na necessidade de fortalecer as medidas de coordenação, fazer um esforço para controlar a epidemia e manter as medidas em relação ao sólido comércio exterior. ”

energia

O Conselho não obteve uma posição unificada sobre os preços da energia, pelo que esta estará na ordem do dia da próxima reunião de Chefes de Estado e de Governo da UE. O uso da energia nuclear e o imposto sobre o carbono foram as duas questões que impediram o consenso de ser alcançado.

“Não foi possível encontrar uma solução para a questão energética, embora todos expressassem sérias preocupações com a volatilidade dos preços da energia, devido à diferença profunda que não conseguimos superar”, disse.

Combine os fins, difira nos meios

O Primeiro-Ministro observou que um acordo de neutralidade de carbono para a União Europeia até 2050 foi alcançado durante a presidência de Portugal da União Europeia no primeiro semestre deste ano, com a aprovação da lei climática europeia, que “a diferença não está no objetivo, mas no caminho para atingir esse objetivo. ”

Antonio Costa disse que “Por outro lado, vários países insistem que a energia nuclear deve ser vista como uma energia importante para a mudança climática, enquanto a grande maioria dos países se recusa a considerar a energia nuclear como uma energia limpa e segura, como tal., eles se recusam a considerá-lo como uma boa energia para garantir a transmissão do clima.

“Há países que acham que só o podem conseguir utilizando a energia nuclear, e muitos países são como a Polónia e a França. Há países que rejeitam a solução nuclear, como Portugal, que a rejeitou há muito tempo. E há países que, No passado, abraçaram a energia nuclear e decidiram pará-la, como Alemanha ou Espanha, e há países que ainda param de operar suas usinas nucleares.

O Primeiro-Ministro referiu que “a grande maioria dos 27 Estados-Membros rejeita a utilização da energia nuclear como solução para atingir este objectivo. No entanto, há outros países que a vêem como um caminho aceitável. Portugal, como se sabe, tem nunca tomou esse caminho, então não vai. Isso é certo. Ele está fazendo isso agora. ”

imposto do carbono

Antonio Costa afirmou que a segunda diferença é que “em alguns Estados-Membros consideraram necessário pôr termo ao imposto sobre o carbono, que tem sido um instrumento muito importante para reavivar os investimentos necessários para apoiar a transição climática”.

“A situação em Portugal é particularmente ideal, dado que num contexto de subida repentina dos preços da energia, baixámos os preços da electricidade no mercado regulado e reduzimos as taxas de feed-in à indústria, o que só é possível graças ao facto de Começamos a investir em renováveis ​​cedo e agora estamos amplamente integrados ao mix Nossa energia ”, disse, referindo-se também ao impacto dessa situação na baixa inflação.

Defesa mais independente com a OTAN

O Conselho Europeu decidiu que a UE assumiria uma maior responsabilidade pela sua defesa e segurança e aumentaria a sua capacidade de agir de forma independente, mantendo simultaneamente uma estreita cooperação com a NATO.

Os Chefes de Estado e de Governo apelam à continuação da ação à luz da adoção pelo Conselho Europeu, em março de 2022, da “Bússola Estratégica”, um novo documento orientador da UE para a política de segurança e defesa.