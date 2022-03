Gás Como obter a independência da Rússia? Haverá realmente legalização? – Corriere.it

1) Por que o preço do gás subiu?

2) Quais contramedidas a UE está discutindo e por que os países estão divididos?

A União Europeia pretende Elimine sua dependência do gás russo até 2027. O plano da Comissão Europeia será apresentado no final de maio e será “desenvolvido em estreita coordenação com os Estados membros”, conforme declarado no projeto de conclusões do Conselho Europeu que discutirá hoje a energia. Há quatro linhas de ação: Armazenamento Compartilhado de Gás, Aquisição Voluntária Conjunta de Gás, GNL e Hidrogênio “Otimizar o Peso Político e Coletivo de Mercado da União Européia e seus Estados Membros para Reduzir Preços nas Negociações”, Completando a Interdependência. Se houver acordo substantivo sobre esses pontos, os países da UE estão divididos em soluções para conter os aumentos de preços. Espanha, Itália, Grécia, Portugal e Bélgica propõem um teto para o preço do gás e preços separados para energia e gás (a hipótese espanhola, ao contrário da italiana, também prevê compensações). Alemanha e Holanda lideram os países que se opõem a ela Para intervenções no mercado e para selecionar medidas nacionais. Mas isso penaliza os países com dívida elevada.

3) Qual é o plano de GNL de Biden? Será suficiente?

Os Estados Unidos poderiam enviar uma parcela adicional de gás natural liquefeito (GNL) para os mercados europeus para substituir o gás russo do qual a Europa depende. De acordo com as hipóteses, isso equivalerá a 15 bilhões de metros cúbicos de gás adicional em comparação com cerca de 22 bilhões em 2021. A União Europeia planeja cortar pelo menos 50 bilhões de metros cúbicos de pelo menos 155 bilhões de metros cúbicos de gasodutos na Sibéria. Assim, os esforços dos EUA não serão suficientes para preencher a lacuna. Além disso, a capacidade disponível para usinas de regaseificação gás a gás na Europa está principalmente na Espanha, mas a conexão através dos Pirineus representa um gargalo intransponível no curto prazo. READ "Um passo para a liberdade" - Corriere.it

4) Pagaremos o gás em rublos? o que isso significa?

5) Por que a Alemanha suspendeu o fechamento de usinas de carvão?

Ontem, a Alemanha anunciou um novo plano de US$ 16 bilhões para lidar com o aumento dos custos de energia. Acelerar as energias renováveis ​​e o hidrogênio, bem como suspender as paralisações das usinas de carvão. Poluirá mais, mas será possível economizar na importação de gás. Depois disso, os trabalhadores alemães receberão um subsídio único de 300 euros sob a forma de contracheques, enquanto os trabalhadores independentes beneficiarão de uma redução antecipada do imposto sobre o rendimento.

6) O gás e a eletricidade devem ser racionados?

Não será possível na Itália substituir todo o gás russo da noite para o dia, que cobre 36% do total das importações (cerca de 28 bilhões de metros cúbicos de 76 bilhões). De acordo com algumas estimativas, apesar dos contra-ataques, 10-12 bilhões de metros cúbicos podem estar faltando. No próximo inverno, podem ser necessárias medidas para conter a demanda, começando pelas indústrias, mas também afetando as temperaturas e os tempos de aquecimento doméstico.

