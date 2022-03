150 milhões para jovens e mulheres

quinta-feira, 24 de março de 2022

Privilégios para projetos inovadores

Abre hoje às 12 horas Um escritório de candidaturas para jovens e mulheres que queiram iniciar novos negócios em todo o país, através de concessões com empréstimos sem juros e contribuições não reembolsáveis.

É o que foi publicado pelo decreto do Ministério do Desenvolvimento Econômico, que o está refinanciando 150 milhões Em euros atribuídos pela lei do orçamento 2022 medida “Em novas empresas sem jurosQue visa apoiar a criação e o desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas Composto principalmente ou totalmente por pequeno Entre 18 e 35 anos ou a partir de mulher De todas as idades.

O apoio pode ser solicitado por empresas que pretendam implementar novas iniciativas ou expandir, diversificar ou transformar as atividades existentes nos setores de manufatura, serviços, comércio e turismo.

“Com os recursos já atribuídos pela Lei do Orçamento, o Ministério do Desenvolvimento Económico visa apoiar as competências e criatividade de jovens e mulheres que pretendam iniciar novas atividades empreendedoras e implementar projetos inovadores.O ministro Giancarlo anunciou Giorgiti que já decidiu aumentar o financiamento da escala de intervenção “Além dos Novos Negócios Sem Interesse” para apoiar as mulheres empresárias através 100 milhões do euro Número PNRR.

