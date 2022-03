A picada vem sobre os poupadores

Mesmo as contas correntes não ficam à tona. A inflação elevada e o cenário macroeconômico incerto aumentam os custos.

Não é um momento fácil para os poupadores. O cenário internacional mantém os mercados agitados, impossibilitando o desenvolvimento de uma perspectiva de longo prazo. ou mesmo médio.

E se os investimentos forem afetados, as coisas não serão melhores do lado dos depósitos. E também porque neste caso é o período de inflação que tem o seu peso, o que não equivale a uma estratégia de poupança ou de investimento. O problema é que o período de deflação Pode se relacionar diretamente com contas correntes, em um momento histórico em que a exigência de contratos com instituições de crédito poderia ter ocultado o estigma do petróleo das comissões. Uma espécie de pareamento astral desfavorável aos poupadores, que podem ficar expostos aos efeitos diretos da lucratividade sob pressão da atual conjuntura econômica. Setores paralelos, como o imobiliário, também acabaram sentindo os efeitos da crise.

Mas no que diz respeito às contas correntes, a situação é certamente urgente. Basta dizer que alguns grupos bancários, como o CheBanca, descobriram suas próprias taxas de juros negativas aplicadas pelo Banco Central Europeu. O que forçou a alta administração a fazê-lo Ação corretiva rápidaResultando na duplicação dos custos de gestão de contas bancárias. As únicas alterações dizem respeito a uma relação, mas as restantes vão existir e também serão significativas, uma vez que outras instituições de crédito também tiveram de rever as definições tarifárias das contas à ordem.

Contas correntes, eis o problema: como os custos aumentam de banco para banco

A acompanhar o quadro da situação (alarmante) está o Altroconsumo, que nos motivos apresentados pelos bancos identificou uma razão insuficiente para elevar a barra de preços. A verdade é que os credores citaram as taxas negativas como a pedra angular do aumento dos custos básicos. Para dizer a verdade, no início do ano as coisas ficaram longe de serem boas: com a chegada de 2022, a prevalência está aumentando. Eles também afetaram contas correntes, especialmente no que diz respeito aos aposentados, afetados por um aumento médio de 13% nas contas online. que, em teoria, Deve envolver custos mais baixos. Para quem lida com o balcão, o aumento foi de 5%. Não foi melhor para as famílias cuja dose de aumento de preços foi marcada por +12% nas contas online e +2% nas contas tradicionais.

Eles salvaram, mas apenas momentaneamente, os jovens. Para eles ainda há um decréscimo (cerca de 5%), mesmo que o quadro geral não estimule opiniões otimistas. O exemplo do Chi Banka é indicativo, mas não o único. Uma grande instituição de crédito como a Unicredit, por exemplo, aumentou os custos da conta MyGenius em 33%, enquanto a Fineco pode em breve se candidatar O assustador colapso das ações superiores a 100.000 euros. Basicamente, os custos dos fundos estagnados não serão amortizados com aumentos nas contas correntes, mas utilizarão a tesouraria nas contas estagnadas. Além disso, para os poupadores, também será preciso ficar atento aos sistemas de pagamento da plataforma PagoPa, que são quase obrigatórios para a administração pública. O custo das operações é de cerca de 1,56 euros. Tudo menos economia.