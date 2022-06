Caro Gasolina, Relatório Financeiro: Inflação de preços na bomba em dois casos

A Guardia di Finanza detectou pelo menos uma violação para cada duas verificações realizadas em postos de gasolina apenas nos primeiros cinco meses deste ano. Por trás dos preços em ascensão do de gasolina e diesel em um momento já complicado devido à guerra na Ucrânia, haverá também uma tentativa de especulação por parte de distribuidores que anunciam em seus cartéis um preço mais alto do que o preço oficial. É prática comum, de fato, não comunicar, como é obrigatório, o número realmente exibido nos painéis da bomba. É um dos truques utilizados pelos distribuidores, como indica o relatório “Chamas Amarelas”, que revelou que de 1.320 cheques, 690 estavam em descumprimento da lei, ou 52,3%. Violações denunciadas sol 24 horasNão se trata apenas da obrigatoriedade de informar ao Ministério do Desenvolvimento Econômico o custo na bomba de gasolina e o compromisso de cotação de preços, mas também fraudes e manobras anticompetitivas, até práticas comerciais desleais.

As investigações da Guardia di Finanza revelaram o consumo de 177.000 toneladas de combustível envolvido em fraudes, enquanto os distribuidores teriam evadido 230 milhões em impostos. Um dos casos mais emblemáticos foi descoberto duranteprocesso “ouro negro”, realizado pela Unidade de Polícia Económica e Financeira de Pescara. Nesta circunstância, foi exposto um sistema fraudulento, em que fornecedores nacionais e europeus vendem combustíveis a distribuidores independentes a um preço aparentemente em linha com os valores de mercado. Mas nos sinais visíveis dos motoristas, o preço foi mais alto em pelo menos 20 centavos de dólar por litro.

