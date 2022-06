Roberto Napolitano Editorial L’ALTRAVOCE dell’ITALIA A economia está boa, mas não se diz

O segundo trimestre caminha para pelo menos +0,5% em um contexto internacional muito complexo. Estamos muito acima de 0,1% no primeiro trimestre, e como tivemos um ganho de +2,4%, é fácil entender que em comparação com a meta de 3,1% planejada pelo governo, falta pouco, já que estamos na faixa inicial de 2,9%. A produção industrial em abril cresceu 1,6% contra as expectativas de -2,5. Obviamente, se a catástrofe nos próximos trimestres ocorrer uma espiral sobre o spread italiano determinado por riscos políticos internos – componentes céticos da UE que não perdem a oportunidade de aumentar aos olhos dos investidores globais de forma masoquista o risco de não renomeação do euro à lira – e por erros de comunicação com Lagarde Sobre os riscos do varejo e muito mais, fica claro que tudo está mudando. É assim que Espanha e Portugal, que têm posições financeiras líquidas fortemente negativas face a países estrangeiros, podem ter uma diferença de 100 pontos melhor do que a Itália que, juntamente com a Alemanha, tem um saldo externo positivo e está empenhado num caminho acordado de reformas estruturais com a Europa que os mercados não podem deixar de apreciar. Você entende onde o desastre pode levar?

Fomos os únicos a dizer que o PIB italiano no primeiro trimestre teria fechado positivamente (+0,1%) e que o segundo trimestre teria sido melhor. Hoje dizemos-vos que viaja cerca de +0,5% pelo menos num contexto internacional muito complexo. Estamos acima de 0,1 no primeiro trimestre, e como tivemos um ganho de +2,4%, é fácil entender que em comparação com a meta de 3,1% do governo, falta muito pouco porque estamos em uma faixa de 2,9% entre o crescimento ganhos a partir de 2021 e novo crescimento nos dois primeiros trimestres de 2022.

Para ilustrar isso, a chamada possível estagnação técnica segundo o cosmos, ou grosso modo, para comentaristas e analistas italianos. Obviamente, se a catástrofe ocorrer nos próximos trimestres por meio de uma espiral no spread italiano determinada pelos riscos políticos domésticos – os componentes céticos do euro que não perdem a oportunidade de aumentar aos olhos dos investidores globais o risco de renomear o euro para a lira que, aliás, não existe e, portanto, limita Do masoquismo – e dos equívocos da comunicação de Lagarde sobre os perigos do hashing e muito mais, fica claro que tudo está mudando.

Até agora, os dados mostram que a economia italiana está indo bem, a produção industrial, que em abril segundo a Confindustria deveria estar abaixo de 2,5, está crescendo 1,6%, as reservas de serviços, turismo e construção só surpreendem positivamente em um ponto realmente importante forma e é o problema da disponibilidade de forças Os vários tipos de mão-de-obra devido ao lento e generalizado atraso na implementação dos novos mecanismos de controlo e reutilização dos rendimentos dos cidadãos pelo grande público. As necessidades monetárias para os primeiros cinco meses aumentaram de 69 para 36 bilhões, mas acima de tudo – o que ninguém diz – a atitude italiana em relação ao exterior é positiva e, depois da Alemanha, representa o melhor desempenho europeu.

Uma comparação dos ativos e passivos do país mostra que a Itália está de volta ao território positivo por dois anos, pois os créditos superam a dívida como um todo, porque primeiro tivemos uma série de superávits consecutivos e depois fizemos um bom trabalho e agora, neste momento, não precisamos mais do lado de fora. Relatório de Estabilidade Financeira 2022 do Banco da Itália, Tabela A 1 página “Indicadores de Sustentabilidade Financeira”. 75, nos diz que a posição externa líquida da Itália em relação ao PIB é mais 6%, começamos em -21, e comparamos com França – 32,7, Espanha – menos 77,3, Portugal – 99,7, Grécia -176, Reino Unido pára em -22,1. Melhor do que nós e todos eles são apenas a Alemanha com incríveis 65,5%. Estas são as realidades da economia italiana no meio de uma guerra mundial em colapso, copyright Romano Prodi, três grandes choques inflacionários e choques energéticos e alimentares.

Como é que Espanha e Portugal, que têm posições financeiras líquidas altamente negativas face a países estrangeiros, podem ter uma diferença de 100 pontos melhor do que a Itália que, juntamente com a Alemanha, tem um saldo externo positivo e está empenhada no caminho das reformas estruturais concordou com a Europa que os mercados não podem deixar de apreciar?

É claro que, neste contexto, aqueles na Itália que têm um mínimo de razoabilidade não devem adicionar problemas aos problemas. Exemplo. fabricação? É um desastre, mas depois se revela incorreto. Quase sem perceber, surge uma catástrofe econômica em uma situação que já é tão catastrófica em nível internacional que está se segurando. As apostas políticas já são muito altas e aqui não estamos realmente brincando. Também porque a variável política é difícil de controlar e os mercados já se perguntam se haverá uma mistura política complexa após as eleições.

E também porque a política atual, independentemente de tudo, repetiu seus slogans eleitorais antieuropeus e ainda promete dinheiro a todos pelos mesmos motivos eleitorais. Conseguiram, por milagre, fazer desaparecer do radar dos mercados os fundamentos da economia da República Italiana, e foram milagrosamente lançados porque tudo está envolto na nuvem do perigo político inovador da renomeação, que é o oposto do que precisa ser feito, ou seja, exigir os resultados econômicos que foram alcançados. Vamos encarar tudo. Estamos lidando com uma tendência das classes culturais e produtivas de enfatizar todas as notícias contribuindo de fato para a estagnação e de fato contra seus próprios interesses.

Isso significa que tecnicamente há um problema porque há sempre um enxerto para o pessimismo e a calúnia e tudo isso se traduz em uma maneira muito concreta de reiniciar uma espiral negativa. O caso mais revelador é o do setor automotivo. O Governo de Unidade Nacional atribuiu primeiro o tempo, sem que ninguém o pedisse, setecentos milhões de incentivos por ano, e depois para a ascensão.

Além disso, também incentivos às compras até 2030, o Ministério do Desenvolvimento Industrial participa na linha de frente no país e no exterior, mas a ideia de debate público sobre esta questão é um desastre inevitável. O facto de os resultados alcançados, ou seja, a milagrosa estabilização da nossa economia face às expectativas depois de o preço do gás ter pelo menos quadruplicado, ser também líquido do contributo do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, deverá conduzir a mais confiança, e não não. As quarenta e cinco metas serão alcançadas no final de junho e os cheques europeus serão descontados, mas os pagamentos à nossa economia em andamento chegam a pouco mais de cinco bilhões. A massa virá depois.

Porque todos os objetivos de que estamos falando são reparos e licitações, acordos sobre hidrogênio, um plano real que investe pela primeira vez na rede ferroviária italiana até a ponta da Calábria e em toda a Sicília, mas os canteiros de obras devem abrir em 2023 e esse é o ponto chave. Assim, é fato que hoje os resultados da economia ainda são líquidos de pagamentos reais do PNRR e que os planos das cidades, graças a prefeitos como Manfredi e Pucci, estão reformulando o futuro de Nápoles e Gênova, mas também em Turim, Bolonha, em Roma, algo está se movendo, o Milan continua fazendo isso.

Por último, há o problema de comunicação do BCE que tem a ver com a forma como as mensagens são comunicadas sobre a utilização de uma ferramenta para evitar a chamada fragmentação. Se tivéssemos sido mais claros em transmitir a certeza a todos de que essa fragmentação seria evitada, as coisas teriam sido muito melhores. Porque é indiscutível que as taxas devem subir, mas o problema de que as taxas italianas devem subir em uma anomalia não está em discussão. No entanto, falaremos bem amanhã.