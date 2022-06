Um estudo revelou que é o mais “perigoso” de sempre na rua

Quantas vezes um motorista brincalhão chama seu carro de “armadilha”, zombando da possibilidade de um acidente? Esses três carros, entregues à mão, talvez sejam realmente …

Nós da Quattromania nos preocupamos muito por segurança Dos nossos leitores que ficam ao volante todos os dias. No passado, vimos duas classificações interessantes: a classificação dos testes de colisão mais desastrosos da história – que felizmente muitas vezes dizem respeito a carros que nem são vendidos na Europa – e a mais segura, a detecção de carros que nos dão mais segurança em caso de acidente.

Hoje, veremos um novo arranjo dos três A maioria dos carros “matadores” do mundo De acordo com o American Insurance Institute for Highway Safety. A Agência Nacional dos EUA coletou dados de 1989 a 2017 sobre acidentes fatais no país para entender se havia algum tipo de ligação entre determinados modelos de carros e acidentes fatais ocorridos. Antes de começar com a lista, é necessário fazer duas explicações.

Em primeiro lugar, trata-se de dados numéricos: não sabemos em quantos casos listados pelo IISH resultaram do acidente efetivamente fatal devido ao veículo em questão e em que a falha é de risco do motorista, mau funcionamento ou fatores externos. Segundo: Todos os três veículos permaneceram nestas três primeiras posições nada invejáveis ​​em produção por muito tempo e eles venderam muito. Quanto mais carros em circulação, mais acidentes, isso é uma estatística. No entanto, aqui estão os três carros mais mortais de acordo com os americanos.

Eid acabou

Com 98 acidentes fatais por milhão de unidades vendidas, terceiro neste ranking, nenhum carro gostaria de ser o único. Chevrolet Sonic. Este carro, que mudou de design várias vezes durante o ano 2000, é o clássico carro americano de baixo custo. O carro é muito popular, mas ainda é inferior aos carros que ocupam os segundos e primeiros lugares.

Na segunda etapa da plataforma de carros mais mortífera, encontramos o Hyundai Accent, um carro pequeno coreano que está no mercado desde 1995 e que segundo os dados foi o protagonista de 116 acidentes fatais por milhão de unidades vendidas. este carro Já é menos prevalente Na Europa, onde a Hyundai tem uma excelente reputação pela segurança e confiabilidade de seus veículos.

em primeiro lugar, O inesperado Ford Fiesta Quatro portas. De acordo com a ISHH, até 141 mortes em um milhão de pessoas no Fiesta foram campeões. Dado que o carro é produzido desde 1976 e vendido praticamente em todo o mundo – incluindo China e Taiwan – este número deve definitivamente ser reduzido. De qualquer forma, o prêmio para o carro mais mortal é seu. Você já disse isso sobre um carro que parecia tão inocente?