A indústria italiana se recuperou. Nossa economia vai nos surpreender este ano

O que é mais surpreendente dos dados do Istat na produção industrial Emitido em abril em 10 de junho não é o fato de terem negado descaradamente, pelo terceiro mês consecutivo, as previsões mais catastróficas formuladas anteriormente, mas a notável intensidade do crescimento de nossa indústria, levando em conta também o difícil contexto da crise Guerra russo-ucraniana, altos preços de energia e matérias-primas, bem como sobre o aumento geral da inflação em todos os países.

Mesmo o Centro Studi Confindustria Center (CSC), que as empresas deveriam ter um pouco de pulso, estimou uma queda de 1% na produção em abril, enquanto o Istat registrou um sólido aumento de 1,6% em março. Não somente. O Istat também revisou o mesmo número preliminar de março, passando de +0% para +0,2%. Fica assim claro que a queda inesperada da produção industrial italiana em janeiro (-3,3%) foi um evento puramente acidental, definido apenas pelo desligamento prolongado das fábricas (principalmente nos setores intensivos em energia) após as férias de Natal. Nos meses seguintes, nossa produção industrial retomou a todo vapor, muitas empresas afirmam estar cheias de pedidos, as exportações estão em alta, até vários setores intensivos em energia, como siderurgia e cerâmica, estão produzindo incansavelmente, recarregando sem problemas, pois o preço da energia em produtos acabados está aumentando.

Para o Istat, a produção industrial italiana no trimestre de fevereiro a abril de 2022 aumentou 2% em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Este é o aumento mais forte entre os principais países da zona do euro. Uma tendência que contrasta claramente com a Alemanha (-1,3%) e França (-0,3%) que reafirma a crescente competitividade dos produtos fabricados na Indústria 4.0 italiana. O salto na nossa produção industrial também se destaca claramente daqueles que ainda apresentam crescimento econômico como Áustria, Bélgica (+0,7%), Holanda (+0,6%), Espanha (+0,3%) e Portugal (+0,1%). . Assim, toda a zona do euro desacelerou ou parou, exceto a Itália.

A comparação da dinâmica da produção industrial italiana com a dinâmica da Alemanha e da França não deixa dúvidas sobre os equipamentos adicionais que nossa fabricação já demonstra há mais de sete anos (veja a figura), destacando o fortalecimento estrutural que acompanha e o crescimento da competitividade. Um ciclo inédito de investimentos técnicos. Isso se deve em grande parte ao plano Indústria 4.0. De 2015 a 2018, após anos de desempenho decepcionante, nossa produção cresceu mais do que a produção alemã e muito mais do que a produção francesa. Então, após o Covid-19, a produção industrial italiana saltou imediatamente para o topo, recuperando rapidamente os níveis pré-pandemia e agora se aproximando dos níveis recordes de 2018. Pelo contrário, as produções na Alemanha e na França ainda estão muito decepcionadas, quase incapazes de sair novamente . outro.

O forte aumento da produção industrial em abril também é um bom sinal para o PIB italiano no segundo trimestre, que o Ministério da Economia e Finanças espera crescer em comparação com as estimativas pessimistas que ainda se sucedem apesar dos dados reais. De fato, parece que muitos observadores, jornais e meios de comunicação continuam tendo uma percepção completamente negativa e distorcida do excelente momento atual de nossa economia. É um momento complexo com aspectos contraditórios, e isso é verdade, principalmente pelo aumento da inflação que no longo prazo pode reduzir o poder de compra das famílias. Mas que também vê, pelo contrário, a industrialização se mantendo muito bem, os edifícios crescendo a taxas não vistas nas últimas décadas e o turismo retomando após o término dos bloqueios.

Como já escrevemos em intervenções anteriores, estamos confiantes de que a economia italiana, tendo surpreendido a todos em 2021, será novamente uma surpresa positiva este ano.