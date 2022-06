Brochura postal no valor de € 300.000: eis o que procurar. foto

Encontrar o seu livro postal de 300.000€ pode realmente mudar a sua vida. Como vai? Bem, na verdade, você deve desejar que alguém da sua família tivesse esquecido disso. A caderneta postal é, na verdade, um dos métodos de economia mais populares de algum tempo atrás, mesmo que ainda mantenha alguns lançamentos hoje.

Há duas histórias dos últimos anos em que se faz referência ao livro postal de 300.000 euros. Em ambos os casos fala-se de “descobertas” na memória da família. Investimentos feitos logo após a Segunda Guerra Mundial que se mostraram muito frutíferos devido aos períodos de depósito muito longos. No entanto, os Correios italianos correram para se proteger e introduziram limites. Vamos tentar entender melhor do que estamos falando.

Livro postal no valor de 300.000 euros

Como mencionado, há dois casos recentes encontrados em notícias locais, de uma brochura postal no valor de cerca de € 300.000. Trata-se da descoberta de um folheto postal na província de Lecce no valor de 250 mil liras depositadas em 1958, e de outro livreto de pensionista de Casoni di Luzzara na região de Modena, 600 liras depositados em 1949. Ambos os folhetos chegam, contando os juros, em valores que se aproximam dos 300 mil euros.

Muitas vezes, essa notícia é “fornecida” aos jornais pelos escritórios de advocacia que lidam com a cobrança. De fato, os Correios consideram esses investimentos “inertes” e, portanto, seletos, que não podem mais ser encomendados. Geralmente, os processos judiciais são longos, mas não é impossível acompanhar o seu valor.

Livro Postal: Aqui está o livro que você está procurando

Se você conhece um livro de correspondência escondido nas economias da família, provavelmente pode ser útil atualizar o status do investimento. As leis mudaram nos últimos anos e proporcionam maior proteção à instituição custodiante caso o poupador “esqueça”. Além disso, os juros nos livros postais estão agora em seu nível mais baixo.

Atualmente, os livros postais não têm prazo de validade real, mas uma espécie de congelamento de investimentos diante da falta de processamento. Isso significa que o valor é “pausado” se a brochura não for transferida por 10 anos ou se o saldo for inferior a € 100. Poste Italiane fornece uma seção específica de seu site para verificar o status de “brochuras inativas”. Possuir um livro que está inativo por muito tempo hoje é mais um risco do que uma grande oportunidade de ganhar dinheiro.