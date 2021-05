Bolsa de Valores da Itália, Comentário sobre a Sessão de Hoje (7 de maio de 2021)

BancoBPM, Enel e Leoanrdo estão em destaque após a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. Foco em UniCredit e Telecom Italia TIM

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus iniciaram a última sessão da semana com Diferenças parciais.

A hora é 15/09 FTSEMib Em vez disso, diminuiu 0,05% para 24.483 pontos FTSE Italia All Share Diminuiu 0,04%. O sinal de mais, por outro lado, é l Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,31%) e Estrela FTSE Italia (+ 0,58%).

Fechamento positivo de i Principais índices de ações dos EUA. O Índice Dow Jones registrou um avanço de 0,93%, para 34.549 pontos, após atingir o maior recorde histórico de 34.561 pontos. O índice S & P500 subiu 0,82%, para 4.202 pontos. Um sinal de mais também para o Nasdaq (+ 0,37% a 13.633 pontos).

Hoje com algumas ideias para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei registrou um ganho mínimo de 0,09% para 29.358 pontos.

O Bitcoin Caiu para $ 56.000 (cerca de 46.500 euros).

Ele Ela Spread Btp-Bund Ele voltou abaixo de 110 pontos.

EU ‘euro Ainda está acima de $ 1,205.

Títulos se destacam no setor bancário.

Quieto começo para BancoBPM (+ 0,37% 2.471 €)Após a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. No que se refere ao desempenho operacional em 2021, o BancoBPM indicou que o contexto externo irá, inevitavelmente, continuar a ser um condicionante importante. A gestão indicou que actualmente se espera um aumento do “core proveitos”, representado pela margem financeira e pela comissão líquida, de forma significativa face aos valores do ano anterior.

UniCredit A sessão começou com um avanço de 0,96% a 9.377 euros. Durante a teleconferência para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2021, Andrea Urcel, a nova número um do banco, não descartou potenciais aquisições, estratégia que poderia acelerar o crescimento do banco.

Enel Diminuiu 0,87% para 8.195 euros. A gigante empresa de eletricidade divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021, um período que testemunhou uma queda nas receitas e no lucro, que foi acompanhada por um aumento no investimento. A administração da Enel confirmou as metas financeiras para o ano fiscal de 2021, anunciadas em novembro de 2020, por ocasião da apresentação do plano estratégico trienal 2021-2023.

Um bom começo de dia Leonardo (+ 1,26% a 7.068 €). A companhia aérea revelou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2021, período que terminou com aumento das receitas e melhoria da rentabilidade. Adicionalmente, a gestão confirmou as projeções financeiras para 2021, que foram elaboradas aquando da preparação das demonstrações financeiras para o ano de 2020.

Em ascensão parcial Telecom Italia TIM (+ 0,19% de 0,4218 €)Após a queda acentuada, registrou no dia anterior. A companhia telefónica noticiou que as explicações veiculadas pela imprensa sobre o conteúdo do PNRR (Plano Nacional de Recuperação e Resiliência), que visa digitalizar o país e complementar as redes, são totalmente inadequadas e carecem de evidências objetivas. Já que o investimento privado não é suficiente.