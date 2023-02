Borsa Italiana, comentário da audiência de 28 de fevereiro de 2023

A empresa de engenharia divulgou seus resultados financeiros preliminares para 2022 e atualizou as orientações estratégicas. AXA vendeu 100 milhões de ações do instituto

O dia começou com os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus descontos parciaisApós os fortes ganhos alcançados na primeira sessão da semana.

às 09.10 FTSEMib Diminuiu 0,44%, para 27.323 pontos, enquanto FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,43%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,29%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,41%).

o Principais índices de ações dos EUA Feche a primeira sessão da semana em território positivo. O Dow Jones subiu 0,22%, para 32.889 pontos, enquanto o S&P500 subiu 0,31%, para 3.982 pontos. Sinal de adição também para o Nasdaq (+0,63% para 11467 pontos).

Diferenças mínimas para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei registou uma subida de pelo menos 0,08% para 27.446 pontos, depois de ter oscilado entre 27.400 pontos como mínimo e 27.585 pontos como máximo.

o bitcoins É menos de $ 23.500 (cerca de 22.000 euros).

o Spread BTP-Bund Ainda está abaixo de 190 pips, com o rendimento do BTP de dez anos subindo em 4,4%.

EU’euro Ele oscila em torno de US$ 1,06.

Saipem Saltou 4,4% para 1.541 euros. A empresa de engenharia divulgou resultados financeiros preliminares para 2022, ano que encerra com melhor volume de vendas e lucratividade. Além disso, a Saipem atualizou as linhas estratégicas apresentadas em março de 2022, o que confirma o bom momento do mercado e a melhoria gradual do desempenho do grupo.

o Monte dei Paschi di Siena Falha ao capturar o preço devido à tendência de baixa excessiva (-12,2% de baixa teórica). A AXA anunciou que concluiu a venda de 100 milhões de ações do Sienese Institute por meio da construção rápida de um histórico destinado a investidores institucionais. As ações, equivalentes a cerca de 7,94% das ações do banco, foram vendidas ao preço unitário de 2,33 euros, por um valor total de 233 milhões de euros. O preço inclui um desconto de 15,1% em relação ao valor de fechamento das ações do Monte dei Paschi di Siena na sessão de 27 de fevereiro de 2023 (€ 2,7445). No final deste processo, a AXA continuará a deter 0,0007% do capital social do Sienese Institute.

em regressão parcial Intesa São Paulo (-0,51% para 2,52€). O instituto liderado por Carlo Messina concluiu uma emissão de green bonds em dupla tranche no valor total de 2,25 mil milhões de euros, captando encomendas na ordem dos 5,3 mil milhões. Estes dois títulos têm um mandato de 5 e 10 anos.

nixie regista uma subida de 1,87% para 7.752 euros. A empresa anunciou que assinou um acordo estratégico com o Banco Sabadell para uma parceria de longo prazo no mercado espanhol. A transação prevê a aquisição pela NEXI de 80% do comerciante que adquire a Sabadell, após sua transferência para a PayComet (subsidiária integral da Sabadell) e uma instituição de pagamento já licenciada, por € 280 milhões, o que reflete um valor empresarial de € 350 milhões de 100 %. Além disso, existe um contrato de distribuição exclusiva com prazo inicial de 10 anos, com possibilidade de duas renovações de mais 5 anos cada.

Entre as ações com menor capitalização rodovias do sul Falha ao fazer o preço devido ao rali excessivo. A Borsa Italiana informa que, a partir de terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, até uma decisão posterior sobre as ações ordinárias da empresa, não será permitido fazer pedidos sem limite de preço (pedidos na melhor das hipóteses).

Na Euronext Growth Milan o foco é Oficina da EstrelaApós o salto de 20,5% alcançado na sessão anterior, na sequência da assinatura de contrato com a Argotec no valor total de 3,3 milhões de euros. A quota desceu 2,96% para 13,1 euros.

em vermelho sonda techno (-6,9% para 6,61 euros)Após anunciar os resultados financeiros de 2022. A empresa espera uma contração de volumes no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior; Espera-se que a cadeia de suprimentos de semicondutores se recupere totalmente no segundo semestre de 2023, impulsionada por uma recuperação geral do consumo e pelo fim das referidas remoções de estoque atualmente em andamento.