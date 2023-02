BCE, inflação subindo de cabeça: mercados veem taxa final em 4%

4 minutos

Em fevereiro, os preços superaram as expectativas na França e na Espanha. Lane está tranquilo: a política monetária está valendo a pena. Para Intermont, “regurgitação inflacionária” vai preocupar bancos centrais

A inflação não desiste e abre as portas para novas ações agressivas do Banco Central Europeu. O pessimismo voltou aos mercados pela França e Espanha, que registraram nova alta de preços em fevereiro, superando as expectativas dos analistas. Basta que os investidores voltem a questionar-se sobre o potencial regresso de um mercado em baixa, uma vez que uma economia saudável dá espaço de manobra à Europa, e as tensões mantêm-se elevadas nos títulos de dívida pública do velho continente, com o Bund a subir para uma marca de dois ano de alta desde 2008.

Inflação supera expectativas para França e Espanha

Em detalhe, o Índice de Preços ao Consumidor de Paris aumentou 6,2% ano-a-ano em fevereiro, 0,1% mais que o esperado, contra o aumento anterior de 6%. Na comparação mensal, o aumento foi de 0,9%, ante avanço estimado de 0,7% e contra +0,4% registrado em janeiro ante dezembro. O mesmo aconteceu com a Espanha, onde a inflação cresceu 6,1%, duas décimas acima da taxa do mês anterior e superando em muito os +5,5% esperados. Na comparação mensal, o aumento foi de 1%, contra uma queda anterior de 0,4%. Pesar acima de tudo os preços da eletricidade e dos alimentos.

“A inflação espanhola, em particular, foi a que mais surpreendeu desde o início do ano, dado que neste país foram implementadas medidas para conter o aumento de preços no setor de transportes, juntamente com uma redução significativa do imposto sobre valor agregado no setor de alimentos, como além de conter a alta dos preços da energia, beneficiando-se de um mecanismo de teto do preço do gás que a União Europeia concede apenas a Espanha e Portugal”, observa Antonio Cezarano, estrategista-chefe global da Intermonti, que disse que os esforços do primeiro-ministro Sanchez para conter a inflação em ano eleitoral são importantes. Obviamente, eles ainda se mostram completamente ineficazes.

Faixa: “As taxas são altas por um tempo”

Dove Philip Lane, economista-chefe do Banco Central Europeu, interveio para acalmar os temores de que a potência europeia estivesse vencendo sua batalha contra a inflação. “Há ampla evidência de que a política monetária está funcionando. E no que diz respeito à energia, alimentos e commodities, muitos dos indicadores antecedentes dizem que as pressões inflacionárias em todas essas categorias devem cair significativamente”, afirma a fiel Christine Lagarde.

Na verdade, nada mais tranquilizador, já que o próprio Lin indicou que os preços podem permanecer em um nível alto por algum tempo quando o pico for atingido. “Pode ser muito tempo, alguns trimestres. Todos nós concordamos com o padrão pelo qual o progresso suficiente no núcleo da inflação é importante”, disse ele, referindo-se à discussão em andamento entre os membros do conselho.

Mercados veem taxa de juros final em 4%

“A evolução das taxas de juro desde o início do ano revela-se a variável independente de onde sai a evolução das cotações”, nota Cesarano, sempre com destaque para a inflação e dados de França e Espanha. Isso confirma a possibilidade de uma “recuperação inflacionária” entre o primeiro e o segundo trimestres, como alertar os bancos centrais e forçá-los a fazer mais e pensar em uma pausa subsequente por alguns trimestres em vez de alguns meses. “Isso explica por que a taxa de aterrissagem esperada subiu pouco a pouco e agora está perto de 4% para o Banco Central Europeu e de 5,5% para o Fed”, observa.

Para o estrategista-chefe global do Intermonte, outro fator potencialmente muito mais assustador vem à tona, a saber, a redução das injeções de liquidez que em algumas regiões, como os EUA, já estão se tornando um dreno. Importa ainda ter presente que a forte subida das taxas de juro está a esmagar cada vez mais os prémios de risco na bolsa, o que conduz a um relativo favorecimento das obrigações face às acções, sobretudo do sector a 5 anos.

“No curto prazo, entre o primeiro e o segundo trimestres, uma potencial ‘regurgitação inflacionária’ causada por fatores contingenciais pode desacelerar o ritmo de queda da inflação, principalmente do núcleo. Isso pode levar os bancos centrais a serem mais cautelosos ao lidar com a queda de preço, elevando-a, como já está acontecendo pelo menos nas expectativas do mercado. E enquanto o contexto de liquidez tende a se contrair devido ao escoamento da água nos EUA e logo do Euro também dada a saída do Qt em março e o vencimento do Tltro em junho”, alerta. Para Cesarano, ou seja, torna razoável uma realização temporária de lucros sobre o capital entre o 1º e o 2º trimestre, e concentra-se sobretudo em indicadores com alta concentração de crescimento, enquanto o valor nesta fase pode assumir temporariamente uma função defensiva.

Ampliando o horizonte para o ano inteiro, ainda há expectativa de recessão técnica nos Estados Unidos no segundo semestre. Este cenário leva-nos a supor uma descida das taxas de juro ao longo da segunda metade do ano, que poderá dar os primeiros sinais no final do corrente semestre, beneficiando sobretudo do crescimento dos capitais próprios. Nas inclinações das curvas, a forte ênfase na inversão indica que a hipótese recessiva dos EUA ainda está a alguns meses de distância. Ele conclui que, à medida que a recessão se aproxima, a curva pode começar a se inclinar novamente, como costumava acontecer no passado.

