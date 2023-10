“A força do dólar, o ciclo, as taxas de juros e os títulos do governo determinam os mercados de títulos.”

Análise

De acordo com Marco Giordano, diretor de investimentos da Wellington Management, existem seis determinantes principais do desempenho dos títulos. Não se pode descartar que novos aumentos nas taxas de juros ocorram por parte dos bancos centrais, com o objetivo de manter a economia e até melhorar o setor manufatureiro.

Pelo conselho editorial

13 de outubro de 2023 às 13h30



Existem seis fatores determinantes Desempenho de títulos Nesse período, de acordo com a análise Marco GiordanoGerente de investimentos Administração Wellington. Desde a continuidade do ciclo económico com um possível novo aumento da inflação, até um novo aumento das taxas de juro por parte dos bancos centrais, passando pelas decisões da China de travar a desaceleração, até à posição do dólar, que está cada vez mais forte, e a emissão de obrigações governamentais por um número crescente de países.

O curso está se mantendo e pode melhorar

“O ciclo continua – escreve Giordano – e não parece estar a chegar ao fim, apesar das dificuldades cada vez mais evidentes que a economia global enfrenta. Depois de estar numa fase deflacionária, abaixo dos 50 pontos, durante mais de um ano, os PMI da indústria registaram sua primeira melhoria desde março em agosto – e aponta Jordânia – Portanto, parece que o ciclo económico já ultrapassou o limiar. A inflação provavelmente permanecerá alta então Setor manufatureiro Continua a recuperar e a avançar para território positivo, antes que outra zona seja registada Contração no setor de serviços“.

É possível que a nova taxa de juros seja aumentada

Também por esta razão, não podemos ter certeza sobre as próximas decisões dos bancos centrais. A este respeito, o analista disse: Administração Wellington Diz-se que é possível em relação a Novos aumentos nas taxas de juros De interesse. Ele explica que “o aperto da política monetária pode ainda não ter terminado, e todos os olhares estavam voltados para a reunião anual dos bancos centrais em Jackson Hole, nos Estados Unidos, na qual os investidores aguardavam pistas sobre como os bancos pretendem encontrar o equilíbrio certo entre as relações monetárias e monetárias”. política e política monetária.” “A atividade económica está a abrandar e a inflação continua elevada.” Giordano lembra que o chefe Alimente-o, PowellEle enfatizou a possibilidade de aumentar ainda mais as taxas de juros “ao mesmo tempo em que reconhece o progresso alcançado na frente da inflação” e que o presidente do Fed Banco Central Europeu, LagardeForam utilizados tons restritivos, citando as mudanças no mercado de trabalho, a transição energética e a fragmentação da economia global como razões para o aumento da inflação. “A Fed, o Banco de Inglaterra e o Banco Nacional Suíço têm desde então adiado o aperto da política monetária, embora a Fed e, em menor medida, o Banco Central Europeu, continuem a sugerir que Novos aumentos de preços não podem ser descartados“, confirma Giordano.

China responde à desaceleração

Para o gestor de investimentos da Wellington, o desempenho dos títulos também é afetado pelo que acontece neles ChinaOnde a deflação retorna. “Para responder a este acontecimento – escreve Giordano – O Banco Popular da China reduziu as taxas de recompra reversa de 7 dias Baixou as principais taxas de juro, reduziu as exigências de reservas cambiais para os bancos locais com o objectivo de limitar a fraqueza do yuan e baixou as taxas de hipotecas e depósitos para aqueles que compram propriedades. No entanto, os efeitos destas medidas no mercado foram mistos: Os preços dos títulos do governo chinês subiramEnquanto as ações caíram em resposta às preocupações de crescimento. Os diferenciais das taxas de juro das empresas chinesas revelaram-se resilientes, apesar das áreas de fraqueza. “As taxas de insolvência das empresas aumentaram – como destaca Marco Giordano – mas permanecem muito abaixo dos valores médios de longo prazo, com exceção da área do euro, onde nos próximos 12 meses esperamos que as taxas de incumprimento aumentem, em linha com a média de longo prazo. valores de curto prazo, à medida que o consumo regista uma contracção.No entanto, não esperamos um ciclo de incumprimento generalizado no curto prazo, embora a dispersão dos rendimentos entre e dentro dos sectores deva aumentar.

O dólar está sempre forte

Entre os factores adicionais que determinam o desempenho dos mercados obrigacionistas Dólar forte. “Embora ainda esteja longe dos níveis registados no segundo semestre de 2022, quando atingiu os máximos dos últimos 20 anos, vimos em agosto e na segunda quinzena de julho Fortalecimento contínuo da moeda dos EUA “Contra moedas de mercados desenvolvidos e emergentes”, escreveu o analista da Wellington Management.

Aumentar títulos estatais

Finalmente, existe concorrência por depósitos bancários, uma vez que vários países europeus intervêm na emissão de títulos governamentais. “Após grandes entradas de depósitos bancários em fundos do mercado monetário nos Estados Unidos, As pressões sobre os depósitos bancários também começam a aparecer na Europa – Ele explica Marco Giordano – Neste caso, a alternativa não são os fundos do mercado monetário, mas sim produtos emitidos pelos governos dirigidos a investidores individuais que procuram alternativas aos depósitos bancários. Na verdade, Itália, Espanha e Portugal já possuem uma oferta de obrigações que podem cumprir esta tarefa, e a Bélgica fez recentemente o mesmo, emitindo títulos de dívida de um ano destinados a investidores de retalho que atraíram 600.000 aforradores e levantaram 21,9 mil milhões de euros. “Isso – finaliza o gestor de investimentos Administração Wellington – Poderá constituir uma força motriz para a emissão de obrigações governamentais nos próximos trimestres e aumentar a pressão sobre os bancos europeus para impedirem as saídas de depósitos.