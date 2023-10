Reduza pela metade a receita do supermercado com 21 ideias brilhantes que levarão a uma crise generalizada no varejo

E com o aumento dos preços recentemente, as compras podem ser muito caras. Aqui estão 21 ótimas ideias para reduzir pela metade as receitas do supermercado.

Recentemente, devido à crise económica e aos elevados preços das matérias-primas, as compras tornaram-se muito caras. No entanto, esta é uma necessidade básica de cada pessoa e família, por isso é importante conhecer algumas estratégias de poupança.

Aqui estão 21 ótimas ideias para reduzir pela metade as receitas do supermercado. São dicas simples, que você pode aplicar na próxima vez que for às compras. Também não faltam dicas de economia doméstica para economizar nas contas.

Como cortar pela metade a receita do supermercado com essas 21 dicas

Para reduzir pela metade a receita do supermercado e reduzir o custo das compras, Você precisa fazer escolhas conscientes e seguir truques simples.

Prepare um plano semanal de coisas para comerIsto é para comprar apenas o que você precisa e reduzir o desperdício. Você pode preparar um cardápio semanal ou organizá-lo com base nas ofertas dos diferentes supermercados. Siga a lista de comprasNão compre alimentos que não precisa e faça compras impulsivas. Armazene os alimentos adequadamente Para que dure mais e não deva ser descartado prematuramente. Alguns exemplos são os seguintes: os ovos devem ser guardados na geladeira, o leite na prateleira de baixo da geladeira e a cebola em local fresco e seco. Evite alimentos prontos e embalados Que muitas vezes são abundantes demais para serem consumidos em uma refeição. Determinar dias sem gastos Utiliza alimentos que você já tem em casa, para não precisar jogá-los fora. Visite diferentes supermercados, e nem sempre aqueles que são considerados baratos. Freqüentemente, outros também fazem ofertas para aproveitar. Procure produtos que estão expirando Que certamente são oferecidos a preços especiais. Cozinhe maiores quantidades de alimentos Em seguida, congele-os até ficarem prontos e economize tempo e custos de cozimento. Alguns exemplos de alimentos adequados para esse procedimento são: sopas, molhos e molhos. Faça compras nos mercados locaisPrincipalmente para frutas e verduras: no final das contas os preços desses produtos costumam cair. Use aplicativos ou sites de comida O que, entre outras coisas, nos permite reduzir o desperdício e ajudar o meio ambiente. Um exemplo disso é o aplicativo Too Good to Go, que permite comprar alimentos que de outra forma seriam jogados fora a preços muito razoáveis. Compre grandes quantidadesObviamente, produtos com longa vida útil, como macarrão ou papel higiênico. Desta forma você pode fazer algumas economias. Compre utensílios e utensílios de cozinha O que permite cozinhar grandes quantidades de alimentos ao mesmo tempo. Pense nos tempos de cozimento (Por serem custos que também precisam ser levados em consideração nas despesas de compra): o do forno é o mais caro, é melhor escolher a panela elétrica ou a fritadeira. Não compre necessariamente produtos de marcaSe possível, porque pode ser mais caro. Mesmo os sem marca são de boa qualidade (e com custo menor). Use programas de fidelidade de supermercado Que oferece ofertas, cupons e descontos exclusivos e permite acumular pontos com os quais você pode arrecadar prêmios. Selecione os dias em que você come pratos vegetarianos e veganosPorque a carne pode ser cara. Uma boa alternativa podem ser as leguminosas. Use seu forno com sabedoria Para cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo para maximizar o consumo de energia. Utilize todos os alimentos sem desperdiçá-los. Isso envolve consumir até mesmo partes consideradas não comestíveis. Evite refeições prontas Que são sempre mais caros do que produtos individuais que podem ser usados ​​para preparar pratos mais saudáveis. Não jogue fora os alimentos que já expiraram, porque muitas vezes permanecem comestíveis e bons. Obviamente que isto não se aplica a todos os alimentos, pelo que o prazo de validade ainda é um factor que deve ser sempre levado em consideração. Compre frutas e vegetais baratosportanto, aquela que é descartada na época, a “mais feia” de todas ou, se possível, crie uma pequena horta no jardim ou na varanda (é ótimo começar pelas plantas aromáticas).

Com esses 21 truques legais, economizar dinheiro no supermercado será fácil para as crianças.