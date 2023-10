Os governos locais acreditam que foram ignorados pela UE na implementação de ferramentas de recuperação e resiliência – EURACTIV Itália

De acordo com as autoridades locais e regionais, que deploram a tendência para a centralização na gestão dos fundos da UE, a implementação dos fundos atribuídos à recuperação da pandemia continua a ser principalmente um processo do topo para a base, gerido a nível central, com atenção limitada às necessidades globais. área.

De acordo com o relatório anual sobre o estado das cidades e das regiões publicado pelo Comité das Regiões (CR) na segunda-feira (9 de outubro), as cidades e regiões europeias têm sido largamente ignoradas na implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), do euro fundo. O plano de recuperação da pandemia de 800 mil milhões de dólares da UE foi concebido para ajudar as economias a recuperarem da crise.

“A transferência e implementação do Quadro de Resposta Rápida não teve em conta as necessidades dos governos locais e regionais, colocando em risco a sua relevância e eficiência”, refere o relatório, que inclui um inquérito a mais de 2.900 autoridades locais e regionais.

Mais de 70% dos órgãos de poder local e regional entrevistados afirmaram não estar envolvidos na execução dos fundos. Destes, 44% não tinham conhecimento dos fundos de recuperação, indicando um baixo nível de envolvimento e conhecimento do plano da UE.

Em geral, a maioria dos Estados-Membros geriu os fundos de recuperação de forma centralizada, estabelecendo marcos e metas necessários para libertar os fundos, muitas vezes sem consultar os níveis inferiores de governo.

“O principal problema é que todo o processo de tomada de decisão parece ser apenas um diálogo entre os governos nacionais e a Comissão Europeia”, disse Bruna Cañada Roca, que trabalha no município espanhol de Olot e representa o Observatório Espanhol da Dívida sobre a Globalização.

“O montante de fundos geridos diretamente pela administração geral do estado [spagnolo] “Através dos seus ministros, é cerca de 83%”, disse, acrescentando que “muito menos dinheiro vai para os municípios”.

Uma força de reação rápida “regionalmente cega”.

As preocupações sobre a centralização das despesas do Fundo de Resposta Rápida surgiram recentemente em Itália, onde durante o verão o governo propôs alterações ao plano nacional para transferir fundos para fora dos municípios.

Esta medida desencadeou um confronto acirrado com as administrações locais, também porque especialistas e auditores enfatizaram o papel positivo desempenhado pelos municípios em garantir a capacidade de redistribuir recursos em todo o território, bem como o seu conhecimento das necessidades locais.

No relatório da Câmara dos Representantes constatou-se que a Itália, juntamente com Espanha e Portugal, é um dos países com maior centralização em termos de gastos com fundos de recuperação.

“alguns [piani di ripresa nazionali] “Eles sofrem até certo ponto de cegueira espacial, o que pode prejudicar seriamente a sua eficiência e coesão social e territorial.”

Para evitar políticas míopes, o relatório apela aos Estados-Membros e à Comissão Europeia para “tomar as medidas necessárias para mudar a atual narrativa centralizada para uma abordagem de implementação a vários níveis”.

Ao mesmo tempo, o relatório reconhece outras razões que contribuem para a abordagem descendente das despesas do MRR. Em particular, os requisitos rigorosos para gastar fundos num curto período de tempo e a flexibilidade limitada de metas e marcos predefinidos dificultaram a realização de consultas aprofundadas com os governos locais ou a adoção de medidas adaptadas para satisfazer as necessidades no terreno.

Constatações semelhantes sobre a falta de envolvimento da sociedade civil e as suas consequências já surgiram em pesquisas anteriores. Além disso, outro relatório do Observatório dos Cidadãos sobre o Financiamento do Pacto Ecológico constatou uma falta de participação dos cidadãos europeus na concepção e utilização dos fundos de recuperação, bem como de transparência sobre o funcionamento do processo.

Mais preocupações no horizonte

Por outro lado, há quem já manifeste preocupação com a crescente centralização e a distribuição dos fundos da UE com base no desempenho, especialmente quando se trata de políticas de base local, como a política de coesão.

“Estão em curso discussões para fazer com que a política de coesão se assemelhe a um fundo de recuperação, que se baseia mais em resultados do que em custos”, disse Pietro Reviglio, consultor político da Eurocities, acrescentando que, se fosse esse o caso, “os riscos da política de coesão” seriam mudando para um modelo mais centralizado.

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Vasco Cordero, excluir as autoridades regionais e locais das políticas da UE prejudicaria a sua implementação e eficácia global.

“O sucesso de políticas ambiciosas requer um ingrediente chave: confiança. […] Os dados mostram que [i cittadini] Eles depositaram mais confiança [nei rappresentanti locali e regionali] “O que eles colocam nos governos nacionais.”

[A cura di Nathalie Weatherald]

