Turismo aos níveis de 2019 eleva volume de comércio eletrónico para 36 mil milhões de euros – Notícias

Em 2023, o setor do turismo italiano confirma a forte recuperação do ano passado e volta finalmente a apresentar crescimento em termos absolutos para 2019, o último ano antes das restrições de viagens devido à pandemia. Este fenómeno continua a ser impulsionado pelo comércio eletrónico, que ascende a 16,9 mil milhões de euros no setor dos transportes (71% do total das despesas) e 19,4 mil milhões de euros no setor da hotelaria (54% do total). Isto emerge de uma pesquisa publicada pela agência de notícias italiana ANSA como uma prévia do Observatório de Inovações em Viagens da Escola de Administração da Politécnica de Milão.

Em 2023, o setor dos transportes valerá um total de 23,7 mil milhões de euros (como a soma do transporte online e offline nas três componentes de entrada, doméstico e de saída), com um crescimento de 41% em 2022, mas sobretudo de 9% em 2019 , o último ano antes da pandemia, que registou um valor total de 21,7 mil milhões.

Também este ano, o comércio eletrónico desempenhou um papel importante, crescendo mais rapidamente que o mercado total (+50% face a 2022 se compararmos apenas as compras online) com um total de 16,9 mil milhões de euros. Se em 2019 a participação das compras online no setor ascendeu a 55% do total, em 2023 foram gastos mais de 7€ em 10 (71%) do canal digital; Em particular, os utilizadores digitais são mais propensos a reservar através de canais diretos do que de canais indiretos.

“Até agora – afirma Filippo Renga, Diretor do Observatório de Inovações em Viagens do Politécnico de Milão – podemos confirmar que o setor dos transportes superou largamente os valores do período pré-pandemia, especialmente no que diz respeito ao aluguer de automóveis para fins turísticos. e viagens aéreas, com ambos os setores a crescer 13% em relação a 2019, principalmente devido aos aumentos de preços que em alguns casos duplicaram em relação a 2022. Os únicos dados ligeiros que contrariam esta tendência são os dados sobre transporte terrestre (comboios e autocarros), em grande parte estável em comparação com quatro anos atrás, “Isso se deve ao retorno das viagens de longa distância”.

O setor hoteleiro, entendido como a soma dos setores hoteleiro e não hoteleiro, também está a recuperar fortemente. Considerando os fluxos entrantes e domésticos, em 2023 atingiram 35,8 mil milhões, um aumento de 11% face a 2022, ultrapassando em 7% o nível de 2019, quando o sector total (offline mais online) atingiu 33,4 mil milhões de euros.

Neste contexto, o comércio eletrónico atinge os 19,4 mil milhões de euros (mais 2,9 mil milhões que em 2022) e continua a crescer a taxas superiores ao mercado total, especialmente na componente direta, que representa um total de 54% do setor de valor.

O turismo organizado também confirma a recuperação, embora os valores da operação turística (excluindo cruzeiros) ainda sejam ligeiramente inferiores aos de 2019 (-2%). Mas as agências de viagens que conseguiram ultrapassar o período pandémico registaram +2% de transações em 2023 face a 2019.

“Os dados encorajadores que podemos observar hoje – conclui Eleonora Lorenzini, Diretora do Observatório de Inovações em Viagens da Politécnica de Milão – embora parcialmente entorpecidos pelos aumentos de preços, especialmente para transportadoras de longa distância, derivam da recuperação dos voos de entrada e do turismo emissor. , bem como a recuperação parcial das viagens de negócios. O canal digital revela-se mais uma vez um elemento chave e preferencial tanto para os viajantes como para os operadores, estes últimos também demonstrando uma forte sensibilidade às questões sociais e ambientais relacionadas com a sustentabilidade., que são redefinindo modelos de negócios em nome da chamada dupla transformação, onde o verde e o digital andam de mãos dadas.

