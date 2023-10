Cipollone no Banco Central Europeu, nomeação agora oficial – L’Aquila

Avezzano. Sim, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu para nomear éOntem eles iriam me irritarMembro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Por 30 votos a 3, com duas abstenções, o Diretor Marsican integrou formalmente o Comité Executivo do Banco Central Europeu, sucedendo ao Sr. Fábio PanettaAtual Governador do Banco da Itália.

Filho da histórica “Milk Girl” de Chessy, Estrina Di Matteoque deixou a aldeia para distribuir leite na cidade, frequentou a Torlonia Classical High School e depois se formou em economia pela Universidade La Sapienza, em Roma.

Nascido em 1962, perdeu o pai aos dezessete anos e cresceu com a mãe e os irmãos. Mário E Henrique.

O seu currículo é intercalado com cargos importantes que vão desde a função de Economista no Banco de Itália até ao cargo de Presidente do Invalse Research Institute, e até Diretor Executivo do Banco Mundial representando Itália, Albânia, Grécia, Malta, Portugal e São Marino. . . O Banco Central Europeu anunciou na semana passada que Cipollone substituiria Panetta “como uma pessoa de reconhecida posição e experiência profissional no setor monetário ou bancário”.

Na segunda-feira, a aprovação veio da comissão, que foi acolhida com alegria por todos os moradores de Abruzzo, especialmente Cesi, cidade à qual Cipollone é muito apegado e para onde vai frequentemente com a esposa. Anitta E para as crianças Rocco E Maria. “A nomeação de Cipollone como membro da Comissão Executiva do BCE é motivo de grande orgulho para Itália e Abruzzo”, comentou o presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara, Nazário Pagano“Os 30 votos a favor mostram que a proposta de Cipollone era da mais alta qualidade e que as suas propostas e visão conseguiram convencer todos os comissários a concordar. Estou certo de que será capaz de servir a Europa de forma eficiente, profissional e cortês, cumprindo a missão do Banco Central Europeu e contribuindo para o crescimento sustentável do nosso continente e do nosso país.” (pai)