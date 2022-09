Caro Energia, Bakers’ Bell: “1350 empresas e mais de 5.000 funcionários estão em risco”

O aumento maciço de usuários de gás e eletricidade está colocando em sério risco a resiliência das empresas de panificação.

“Não temos mais do que sessenta dias.” – Estados Presidente Nacional Assipan Confcommercio Antonio Tassoni (empresário de Catanzaro) – “O perigo, devemos dizer a nós mesmos, é este Em alguns meses, o pão artesanal pode desaparecer das mesas dos italianos. As pequenas e médias empresas vão desaparecer nesse ritmo, deixando espaço para os grandes operadores do setor“.

A Assipan Confcommercio dá um grito de alarme e pede ao governo medidas adequadas e oportunas imposto de crédito O que compensa o aumento dos custos de energia, além de limitar esses custos, que já foi aplicado com sucesso em outros países europeus como Espanha e Portugal.

A análise das demonstrações financeiras das empresas do setor de panificação relativas ao período pré-crise evidenciou o impacto dos custos atribuídos às matérias-primas energéticas (contas de eletricidade, contas de gás, etc.) que, em média, equivalem a cerca de 5% do total da empresa. rotação. A situação atual pinta um cenário que gera um salto surpreendente nos mesmos itens de custo, em média quatro vezes para os operadores do setor de panificação.

O quadro resultante corre o risco de ter efeitos devastadores no setor, especialmente para aqueles que dependem de um número maior de funcionários. As primeiras estimativas de precaução dos efeitos da crise no setor de panificação mostram que no período entre agora e meados de 2023, na ausência de assistência concreta às empresas e/ou intervenções lineares e estruturais destinadas a reduzir o impacto negativo da energia crise, Existe o risco de perder até 1.350 negócios em todo o setor de panificação que podem fechar sem serem substituídos por novos negócios, com quase 5.300 empregos perdidos..

A Assipan Confcommercio entende, portanto, que a incorporação imediata das empresas de panificação entre as empresas intensivas em energia é indispensável, principalmente pelo impacto dessa componente de custo no valor da produção, e geralmente solicita que se prossiga a revisão da estabilização do preço do gás. . No mercado TTF, ou seja, o índice de troca de gás do mercado holandês, que será conveniente dissociar dele, e avaliar a possibilidade de precificação do gás associado a contratos de fornecimento, ou seja, com base em preços de importação significativamente inferiores aos do mercado de fundos.

Além disso, o atual contexto económico obriga a reconsiderar a ativação da moratória dos empréstimos existentes por um período mínimo de 12 meses, como aconteceu em plena emergência pandémica. Sem essas intervenções imediatas, o pão artesanal, um produto básico por excelência, poderá em breve faltar nas mesas dos italianos.

© Todos os direitos reservados