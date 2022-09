Que nova picada feia, mas um bônus de 3.500 euros vai te salvar

Muitas coisas estão mudando em termos do que importa para o mundo do automobilismo, porque os motoristas estão cada vez mais afetados pelos aumentos e muitos não podem mais pagar por eles.

Novidades no carro da frente muitos E se as verificações mais difíceis chegam ao posto de controle, também há novas recompensas e novas ajudas que oferecem uma mão verdadeiramente tangível às famílias italianas.

Primeiro vamos ver o que Ocorre no septo.

A nova picada no septo

Quando os policiais pararam na barreira, deram uma olhada rápida no carro e perguntaram Documento de registro do veículo, carteira de motorista e etiqueta de seguro.

Esta é uma verificação bastante rotineira, mas muitos italianos hoje encontram-se em dificuldades porque muitas vezes percebem que o seguro fornecido pelos sites Na Internet é inútil. Na verdade, a internet está cheia de sites fraudulentos que fornecem seguros totalmente falsos, mas o problema é que quando os agentes o percebem no posto de controle Aparecer culpado e justo cidadão. Na verdade, os agentes percebem que é uma farsa, mas de qualquer forma foi o motorista do carro que fez a troca Sem cobertura de seguro Os problemas podem ser muitos.

Recompensa rica 3500 euros

Mas ao mesmo tempo vem Desconto no imposto automóvel bem como no bónus pago 3.500 euros sem necessidade de comprar um carro novo. O bônus para um desconto de imposto de carro é algo que todos os italianos podem obter simplesmente pagando o carimbo de domiciliação em um banco ou conta corrente postal. Pagar o imposto de selo desta forma dá-lhe um desconto de 20% sobre este imposto Assim, é certamente melhor aproveitá-los. Mas o bônus mais interessante na frente do carro ultimamente é o chamado bônus de retrofit. De fato, um bônus de retrofit Paga 3.500 euros sem ter que comprar um carro novo Assim, definitivamente não é uma daquelas recompensas que coloca dinheiro no bolso das famílias italianas Comprar carros elétricos é caro.

Você não precisa comprar um carro novo

Na verdade, o motorista vai ficar bem 3500 euros se estiver no seu carro Ele executa um processo chamado retrofit. Retrofit nada mais é do que um arquivo Substituindo o motor do carro antigo por um novo motor elétrico. Ao fazer isso, seu carro antigo se torna um carro elétrico moderno sem o custo de comprar um novo, mas também se beneficia de uma assistência governamental realmente sólida. Na verdade, o processo de retrofit pode ser Traga uma dedução fiscal de 60% até um máximo de 3.500 euros.