O G20 na Índia e o “mal sombrio” que Saviano adora, mas a máfia indiana não é a italiana. É por isso – Mao

nãoNada sob o sol novamente, especialmente se pensarmos no contexto de referência. A Ásia é, de facto, um continente onde muitos países alcançaram desenvolvimentos económicos retumbantes e cujas famílias acumularam vastas fortunas do nada ou graças a medidas políticas bastante ambíguas. Se existem fenômenos criminais cristalizados e específicos na China e no Japão, como as tríades e os fenômenos da yakuza, na Índia e, mais geralmente, no Sudeste Asiático, é difícil usar o termo “máfia“, entendido como um conceito utilizado para definir a Máfia Italiana. Mas para Saviano não há diferença: basta um livro falar de alguma forma sobre a máfia Mesmo de uma forma muito imaginativa, como no caso de Kapoor, este volume torna-se automaticamente o livro do ano, que deve ser lido imediatamente. Sejamos claros, ninguém quer questionar o seu valor A era do mal“um romance quente de gângster em hindi que emociona e fascina”, em suas palavras Los Angeles Times O que, no entanto, confirmou como o autor “Faça maisO ponto de reflexão prende-se com a forma como a obra de Kapoor tem sido levada aos olhos da opinião pública internacional, sim, porque o seu livro mais parece um guião preparado para ser traduzido numa série de televisão. Netflix A partir de um estudo social preciso e válido para medir a presença da máfia na Índia. Isso não é coincidência A era do mal Foi vendido em 35 países e os direitos foram vendidos para FX Studio por um Série de TV. A suposta máfia indiana, para abordar o tema central do livro de Kapoor, nada tem a ver com o que estamos habituados a pensar sobre a Camorra e a ‘Ndrangheta. Muitas vezes nem sequer pode ser definida como uma máfia no sentido estrito da palavra, pois estamos a falar de grupos ou famílias empenhados em gerir determinados negócios a nível local, sem recurso a armas nem violência, mas recorrendo à influência familiar e cultural.