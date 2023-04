Novo Opel Corsa 2023, pronto para o restyling citadino apesar dos atuais recordes de vendas

O que vem a seguir para o Opel Corsa 2023? O que vai acontecer Diferenças da versão anterior Em termos de design, interiores e tecnologias de bordo? Quais serão as opções de motor disponíveis?

Neste artigo, analisaremos o novo em detalhes Vauxhall Corsa 2023esperado durante o ano. Esta é uma atualização de sexta geração, lançada em 2019, e marca uma espécie de meia-idade para um carro que acabou de passar 40 anos no mercado.

Pela primeira vez em Data do formulárioA sexta geração foi apresentada na configuração 100% elétrica, e apenas as outras versões de motores foram introduzidas nas semanas seguintes. Então vejamos:

Assim muda o novo Opel Corsa 2023

Lançamento, preço e classificações do Opel Corsa 2023

Assim muda o novo Opel Corsa 2023

lá A próxima geração do Opel Corsa, previsto para 2023, manterá a plataforma modular CMP comum, que é partilhada com outros modelos como o Peugeot 208. Algumas fotos de espionagem permitiram-nos notar algumas atualizações estéticas, nomeadamente na parte dianteira do carro, que tornarão os elementos mais semelhante à gama actual da Opel. A traseira também receberá um facelift, com novo estilo de escrita e faróis revisados.

Quanto ao interior, pode ser adotada a pintura preta brilhante já presente no interior Opel Mokka Crosscom um painel de instrumentos digital e um display central para exibir e controlar funções multimídia e infoentretenimento.

sob a capa, Vauxhall Corsa 2023 Pode ter um motor 1.2 turbo mild-hybrid a gasolina com sistema de 48 volts e uma potência máxima de 131 cv, bem como uma versão melhorada do Corsa E 100% elétrico, que pode passar dos 136 cv para os 156 cv. Curiosamente, ver Peugeot e-208 Com a mesma atualização de energia introduzida nos primeiros dias de 2023.

Lançamento, preço e classificações do Opel Corsa 2023

A próxima geração de Opel CorsaTerá uma dianteira, prevista para 2023, que reflete o design de outros modelos da montadora alemã, com grade que envolve a marca e faróis, e está equipada com um novo desenho de iluminação.

lá bunda Ele contará com novas letras que estenderão toda a largura da porta traseira e das lanternas traseiras, juntamente com um novo design de iluminação. O interior da cabine contará com um grande painel preto brilhante, que integrará o painel digital e a tela do sistema de infoentretenimento. O lançamento comercial do novo Opel Corsa está previsto para o primeiro semestre de 2023.

No momento, ainda não é conhecida a lista completa de modelos que estarão disponíveis para o ano modelo 2023, mas espera-se que Eles manterão as opções existentes, incluindo a versão básica, design, tecnologia, elegância e GS. Quanto aos preços, assume-se que serão semelhantes aos preços atuais, partindo de cerca de 18 mil euros.