Pagamentos no Facebook Whatsapp – Novi. A experiência começa

Estamos aqui. Site de rede social do Facebook Ou melhor, o grupo morto Ele aumenta os riscos e entra no mercado com a perna esticada stablecoin. E faz isso utilizando a miríade de serviços que possui, aproveitando o enorme estágio de usuários O WhatsApp nos Estados Unidos da América.

já tinha Habilitado uma projeto pilotoNo momento, está limitado a alguns usuários, o que permitirá que você use um stablecoin enviar Dinheiro da conta O WhatsApp para o outro.

Vamos lá: começamos nos Estados Unidos com um pequeno público

Com integração total com novoA carteira que ele possui Site de rede social do Facebook e o que você usa USDP, que é uma moeda estável vinculada a dólar e gerenciado por Paxos. A notícia anunciada Stephen Kesrel – que tem Ele substituiu o ex-CEO da NOVI, que renunciou por motivos pessoais.

Como funciona o sistema do Facebook e Whatsapp?

Na verdade, tira proveito de recursos já conhecidos pelos usuários O WhatsApp. O envio de dinheiro é fácil, pelo menos para quem pretende experimentar o serviço, tal como o envio de qualquer tipo de anexo através do sistema de chat.

Uma nova guia de serviço foi adicionada, Pagamentosquem permite que você envie Código Representar 1: 1 Dólar americano. No momento eles não serão esperados Custo extra sistema de transferência de dinheiro Muito mais barato De muitos outros aplicativos que também são usados ​​para fins profissionais, por exemplo PayPal.

Existe uma nova maneira de experimentar @novo carteira digital. A partir de hoje, um número limitado de pessoas nos EUA poderá enviar e receber dinheiro usando o Novi no @The WhatsApp, o que torna o envio de dinheiro para familiares e amigos tão fácil quanto enviar uma mensagem. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7 – Stefan Kasriel (@skasriel) 8 de dezembro de 2021

Há uma nova maneira de experimentar a carteira digital Novi. A partir de hoje, um número limitado de pessoas nos Estados Unidos poderá enviar e receber dinheiro usando Novi via Whatsapp, o que torna a transferência de dinheiro entre amigos e familiares tão fácil quanto enviar mensagens de texto.

Isto é um comentário Stephen Kesrel, que também participou captura de tela que estão incluídos em nosso país infográfico. Isso mostra a possibilidade de carregar fundos por meio de um Cartão de pagamento, no exemplo dado um visto, respondendo assim a perguntas sobre como recarregar o serviço.

Não há Especificamos Quanto à escolha dos usuários, não se sabe se o sistema pode ser utilizado para objetivos comerciais. Também não está claro para que servem os requisitos de identificação o sistema E se houver algo extra uma chave adicional.

O que está mudando no mundo dos pagamentos?

Talvez tudo porque Site de rede social do Facebook Você já poderá contar com uma base de usuários muito significativa – que é de mais de um bilhão de pessoas – mesmo que atualmente não seja possível usar o serviço fora Estados Unidos da America.

O que duvidamos é que o caminho, principalmente em Europa No extremo Oriente Não seria tão simples, desde então Site de rede social do Facebook Você pode ter que obter licenças bancárias específicas e tentar isso também Superando Resistência esperada dos governos locais.

Então temos que ver se Site de rede social do Facebook Ele também tentará ascender a um reino pagamentos comerciais Onde um jogo é jogado se quisermos mais importância, tanto em termos de tamanho quanto de relevância para o serviço. A verdade é que é um arquivo novo Um jogador em um setor já lotado – onde todos estão tentando implementar soluções blockchain. Hoje acabamos de falar sobre isso Mastercard e seu plano de incubadora em que Boson também participará, outro certificado de assumir de técnicas em blockchain Também no setor de pagamentos.