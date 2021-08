Empresa italiana de inovação e melhor produto Inc. Parceria estratégica para comercializar empresas italianas nos Estados Unidos

A nova aliança entre a Itália e os Estados Unidos foi criada para promover um mundo de inovação

Este é o auge de uma visão projetada para 10 anos. Ferreri é um líder vibrante que impulsiona a economia de inovação da Itália. “ – Jonathan Ramassi

Miami, Flórida, EUA, 10 de agosto de 2021 /EINPresswire.com/ – ANGI – A National Association of Young Innovators, a organização italiana líder para a promoção da inovação e digital, e Great Product (GP), uma empresa de desenvolvimento de projetos que posiciona empresas italianas e europeias para o sucesso financeiro e de marketing nos Estados Unidos, anunciar uma colaboração estratégica para desenvolver e fazer crescer startups italianas nos Estados Unidos e abrir novas oportunidades de alto potencial para investidores americanos. Esta aliança permite à ANGI reforçar a sua posição como ponto de referência para a promoção da inovação a nível internacional e como ponto de referência para o acesso à rede ANGI de inovadores italianos com elevado potencial para construir iniciativas de sucesso nos Estados Unidos.

Por meio de suas muitas conexões, permite que grandes empresas de produtos tenham acesso instantâneo a uma vasta rede de investidores qualificados, empresas de capital de risco e empresas Fortune 1000. A equipe GP é composta por empresários bem-sucedidos e especialistas em áreas-chave. Propriedade Intelectual e Finanças, Regulamentos do Governo dos Estados Unidos e Desenvolvimento de Negócios, Vendas e Marketing.

A ANGI, representante de jovens inventores italianos e ex-líder da Rede de Parceria Internacional entre França, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul, Espanha, Portugal, Suíça e Malta, está ampliando seus planos com o fortalecimento do eixo Itália-EUA. As iniciativas foram incentivadas e apoiadas por importantes apoiantes da Comunidade Europeia e da comunidade diplomática italiana.

Esta integração, anunciada pelo presidente da ANGI, Gabriele Ferrieri, agregará um valor importante à nossa missão de promover a inovação e apoiar os inovadores italianos. Para fortalecer ainda mais nosso relacionamento, nomeamos Ramazi como membro de nosso comitê de ciências e embaixador da inovação nos Estados Unidos. Agradecemos a ele por permitir que a ANGI tivesse seu profissionalismo e experiência.

Jonathan Ramsay, fundador e CEO da Great Products, acrescentou: “É uma grande honra trabalhar em estreita colaboração com Gabriel Ferrier e ANGI. Este é o culminar de uma visão determinada em 10 anos. Ele disse.

Made in Italy é o resultado de experiências, culturas e saberes enraizados na história do país. É sinônimo de qualidade, curiosidade, cuidado, inovação, elegância e luminárias bem projetadas. Nunca houve melhor momento para as empresas italianas inovadoras adotarem o modelo americano. Os mercados de saúde, energia renovável e tecnologia estão experimentando um crescimento da engenharia. A união de ANGI e GP visa causar um impacto significativo para as invenções italianas e norte-americanas que irão melhorar a mudança no ecossistema.

Relacionado

Nota do editor: A Free Press é sempre gratuita para nossos leitores e, quando patrocinada por anúncios, pedimos que você doe US $ 3 por mês aos nossos leitores fiéis para ajudar a manter e fazer crescer a nossa revista local.

Você pode clicar aqui para nos apoiar.

Obrigado por seus comentários e a todos que apóiam a imprensa local.