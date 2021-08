Vírus Corona hoje. Clima e OMS: “Covid vai acabar, mas não há vacina contra a crise ambiental”

14h29

Especialistas da GB, vacinas ajudam, mas não há imunidade coletiva





imunidade de rebanho de Doença do coronavírus No momento “isso não é uma possibilidade”, na Grã-Bretanha ou no mundo, devido a variantes do vírus Corona, como o delta, que continuam a espalhar a infecção até mesmo na parte das pessoas vacinadas. O professor Andrew enfatizou isso em 10 de agosto em uma audiência perante um comitê parlamentar PollardDiretor do Centro de Vacinas da Universidade Oxford Participou do desenvolvimento do medicamento, posteriormente produzido pela AstraZeneca, destacando que o antídoto atualmente disponível tem se mostrado eficaz em “desacelerar” a epidemia e conter seus efeitos perigosos (mortalidade e hospitalização), mas não pode representar um barreira completa contra novas mutações. Pollard então acrescentou que as variantes mais agressivas não deveriam ser descartadas e insistiu que o programa de vacinação não poderia ser visto como um caminho para a “lendária imunidade de rebanho”. Na mesma nota, Professor Paul Homem pescadorProfessor Davy, virologista da University of East Anglia Sridhar, Diretor do Departamento de Higiene e Saúde Pública da Universidade de Edimburgo, que afirmou que as vacinas “impactaram” a epidemia, mas ainda não “resolveram” o problema da doença, que atualmente se estima assumir apenas características sazonais. Hunter em particular provocou o futuro surgimento de novas variantes capazes de escapar da proteção oferecida pelas vacinas atuais, como “absolutamente inevitável”, considerando que uma parte da vacina ainda pode infectar os não vacinados, mesmo que não esteja gravemente infectada; Mesmo no Reino Unido, onde a cobertura média de vacinação de adultos no Ocidente está em níveis recorde, quase um terço da população ainda não recebeu uma única dose.