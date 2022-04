Todos os descontos e quando são devidos

A Lei do Orçamento de 2022 foi estendida até 31 de dezembro de 2024 para as deduções mais reconhecidas para custos incorridos em intervenções de eficiência energética em edifícios existentes. Vamos ver quais e quais tipos de empregos eles têm direito.

Utilitários, anexados sob o nome ecobônusdeve ser dividido em 10 prestações anuais do mesmo valor Destina-se a todos os contribuintes, residentes e não residentes, que sejam proprietários do imóvel sujeito à intervenção de melhoria de eficiência ou que tenham outros direitos reais de utilização, bem como as unidades de negócio comuns realizadas nas áreas comuns comuns.

As porcentagens vão para o desconto 75 a 50% Com base em alguns fatores: Vamos vê-los juntos.

70 e 75% de desconto

lá 75% de desconto Destina-se a despesas relacionadas com intervenções de reabilitação energética relacionadas com as áreas comuns de edifícios residenciais com vista à melhoria do desempenho energético no inverno e no verão. O total de despesas incorridas não deverá ultrapassar os 40 mil euros multiplicado pelo número de unidades imobiliárias que compõem o edifício.

O desconto cai para 70% Para despesas incorridas com intervenções de reabilitação energética de partes comuns de edifícios residenciais, que afetem a envolvente do edifício em mais de 25% da superfície total de dispersão do edifício.

65% de desconto

lá 65% de descontoPor outro lado, cabe:

despesas incorridas para reduzir os requisitos de energia para aquecimento;

substituição dos sistemas de ar condicionado de inverno por sistemas equipados com caldeiras de condensação e regulação simultânea do sistema de distribuição;

Execução de intervenções em edifícios existentes, partes de edifícios existentes ou unidades imobiliárias, em relação a estruturas verticais opacas, estruturas horizontais opacas (telhados e pavimentos), janelas incluindo caixilhos;

Instalar painéis solares para produzir água quente para uso doméstico ou industrial e para cobrir as necessidades de água quente em piscinas, instalações desportivas, abrigos, lares de idosos, escolas e universidades;

substituição de termoacumuladores convencionais por termoacumuladores com bomba de calor destinados à produção de água quente sanitária;

Despesas incorridas com compra e instalação de proteção solar, compra e instalação de pequenos geradores compartilhados para substituição dos sistemas existentes;

Intervenções para substituição de sistemas de climatização de inverno por sistemas equipados com caldeiras de condensação, com eficiência pelo menos igual à classe A e instalação simultânea de sistemas avançados de termorregulação, pertencentes às classes V, VI ou VIII das Comunicações 2014 / C 207/ 02 da Comissão da União Europeia, ou com sistemas equipados com dispositivos Híbridos, constituídos por uma bomba de calor combinada com uma caldeira de condensação, montadas de fábrica e expressamente concebidas pelo fabricante para funcionarem em conjunto, ou para cobrir os custos incorridos para a compra e instalação de um negócio de condensação de geradores de ar quente.

50% de desconto%

lá 50% de desconto%Por fim, cabe as seguintes intervenções:

compra e instalação de janelas, incluindo luminárias;

compra e instalação de proteção solar;

substituição dos sistemas de climatização de inverno por sistemas equipados com caldeiras de condensação com rendimento pelo menos igual à classe A do produto previsto pela regulamentação da UE (intervenções para substituição dos sistemas de climatização de inverno por sistemas equipados com caldeiras de condensação com eficiência inferior à desconto para a classe A estão excluídos);

Medidas de eficiência energética relacionadas com a aquisição e instalação de sistemas de climatização de inverno com sistemas equipados com geradores de calor a biomassa, no valor máximo de 30 mil euros.

Por fim, lembramos que o novo portal está disponível online a partir de 1 de abril de 2022 bônusfiscali.enea.it Onde estão os dados sobre intervenções de eficiência energética que poderiam se beneficiar de cortes de impostos transmitidos à ENEA, a agência nacional para novas tecnologias, energia e desenvolvimento econômico sustentável.

