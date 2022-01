Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (3 de janeiro de 2022)

Foco em Iveco (no dia de sua estreia na Piazza Affari) e CNH Industrial. Bom desempenho para Monte dei Paschi di Siena. Incremento de dois dígitos para Tiscali

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus começaram em 2022 Avançar em mais de um ponto percentual



às 15,40 FTSEMib Subiu 1,39%, para 27.728 pontos, logo abaixo da alta intradiária de 27.739 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele ganhou 1,31%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,72%), enquanto A estrela da FTSE Italia Diminuiu 0,1%.

a Bitcoin Aproximadamente $ 47.500 (mais de € 41.500).

Ele Ela difuso Btp bond Ainda acima de 130 pontos.

EU ‘euro Está de volta a $ 1135.

Foco na Iveco, no dia da estreia na Piazza AfariDepois de assinar o contrato de separação com Carteira de motorista industrial. A Iveco registou uma queda de 13,9% para 9,69 euros, enquanto a CNH industrial aumentou 0,37% para 15.085 euros. A Bolsa de Valores italiana introduziu os novos preços das ações da CNH Industrial, seguindo a distribuição gratuita das ações da Iveco na proporção de uma ação ordinária da Iveco para cada cinco ações da CNH Industrial. A cotação de fecho da quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, para as ações da CNH Industrial, no valor de 17,07 euros, foi revista para 14.845 euros, enquanto o valor de referência da Iveco foi fixado em 11.122 euros.

avançar Stilants (+ 3,32% 17,24 euros).

. Boa performance Monte dei Paschi di Siena (+ 1,77% a 0,9078 EUR). O Instituto de Siena informou que estão em curso contactos com as autoridades competentes (BCE, SRB e – através do Ministério da Economia e Finanças – DG COMP) sobre o conteúdo do Plano Industrial 2022-2026.

endereços setor de petróleo.

Onde você está Ele ganha 1,64% por 12,42 euros. melhor desempenho para Saipem (+ 2,76% para € 1,896) H Tenaris (+ 3,02% a 9.488 euros).

forte progresso de Telecom Italia TIM (+ 2,97% 0,4471 euros).

No setor estrela, rali rali Galeria de Milão (+ 4,44% a 3,53 euros). A empresa anunciou que revisou algumas de suas metas financeiras para 2021 para cima, após contribuições de € 33,4 milhões em 2020 e € 18,1 milhões em 2021, pagas para compensar perdas incorridas nos dois anos devido à emergência pandêmica da Covid-19.

Tiscali Regista um salto de 14,9% para 0,02 euros, depois de ter sido parado por ultrapassar a alta durante toda a manhã. A operadora de telefonia anunciou que lançou um projeto de integração com o ramo de varejo do Grupo Linkem. Após a fusão, a Linkem passará a deter 62% do capital da Tiscali. Como parte do negócio, foi aprovada a proposta de agrupar as ações da Tiscali, na proporção de uma nova ação para cada 100 listadas.