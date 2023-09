Desperdício de alimentos: Um terço dos alimentos produzidos vai para o lixo. Na Itália custa 385 euros cada

Todos os anos, um terço dos alimentos produzidos globalmente é desperdiçado. Dos 5,3 bilhões de toneladas disponíveis, As perdas são estimadas em cerca de 1,6 bilhão. Quantidade de acordo com estimativas FAOO que poderia alimentar 1,26 bilhão de pessoas. Se conseguirmos poupar um quarto dos alimentos que se transformam em desperdício alimentar, poderemos satisfazer as necessidades daqueles que sofrem de fome. São 828 milhões de milhões de pessoas. No Dia Internacional de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas e comemorado todos os anos em 29 de setembro, um relatório de Centro de Estudos DevoljaSob a supervisão do Professor Felice AdinolfiO professor de economia agrícola da Universidade de Bolonha destaca as questões críticas de um fenómeno que, a nível global, envolve todas as etapas da cadeia de abastecimento, da produção ao consumo, com repercussões ambientais, económicas e sociais negativas.

Estágios de resíduos

Através do processamento de dados FAO e EurostatO estudo descreve as diferentes etapas do desperdício. Na fonte, antes de chegar aos mercados, os alimentos são desperdiçados devido à ineficiência nas etapas de gestão e transformação do produto após a colheita. No entanto, as responsabilidades recaem principalmente sobre as redes de vendas, os serviços administrativos e os consumidores.

Na União Europeia, são produzidos anualmente cerca de 19 milhões de toneladas de resíduos alimentares, o equivalente a 131 quilogramas por habitante.. 53% disso se deve ao consumo local, o que equivale a 70 quilos per capita. Os restantes 47 por cento consistem em resíduos gerados na cadeia de abastecimento alimentar: desde a produção primária, que representa 11 por cento do total, até à transformação (20 por cento), passando pela restauração e distribuição (igual a 9 e 7 por cento, respectivamente). Números que nos deveriam fazer pensar, dado que 32,6 milhões de pessoas na União Europeia não podem dar-se ao luxo de dar um passo de qualidade a cada dois dias.

Quem desperdiça mais: a Alemanha vence. Itália no pódio

Entre os principais países europeus em termos de desperdício alimentar em termos absolutos, ocupa o primeiro lugar Alemanha Com 10,9 milhões de toneladas, segue França Com 9 milhões. para’Itália Vem depois com 8,65 milhões de toneladas. mais desapegado, EspanhaCom 4,26 milhões de toneladas Polônia, com 4 milhões. No geral, estes países são responsáveis ​​por 63% do total de resíduos na União Europeia.

Contudo, da análise dos valores per capita, pode-se concluir que o primeiro lugar vai para BélgicaA 250 quilos por pessoa. Eles seguem DinamarcaPesando 221 quilos e GréciaPesando 191 quilos. A uma taxa de 146 quilos por habitanteItália Está acima da média europeia e entre os países menos virtuosos.

Resposta económica aos resíduos

O impacto económico deste fenómeno é significativo. Estima-se que o desperdício alimentar custe 148,7 mil milhões de euros na União EuropeiaDestes, 33,7 mil milhões estão no sector da produção agrícola alimentar e 88,5 mil milhões estão no consumo doméstico. Valores que se traduzem numa perda média de cerca de 333€ por habitante. Considerados país por país, variam entre 552 euros per capita na Bélgica e 518 euros na Dinamarca; De 506 euros em Portugal a 475 euros na Grécia. Com um custo de 385 euros por pessoa, a Itália é 15,6% superior à média europeia. As perdas no nosso país devido ao desperdício alimentar ascendem a 22,8 mil milhões de euros anuais, dos quais 17,9 mil milhões são para consumo doméstico, 2,40 mil milhões para processamento agrícola, 960 milhões para a indústria alimentar, 970 milhões para distribuição e 550 milhões para serviços de restauração.

A inflação está a reduzir o desperdício alimentar: em Itália caiu 25%, mas muitas frutas e vegetais ainda são deitados fora. Por Julia Torlon

28 de setembro de 2023

O outro está relacionado ao meio ambiente

O desperdício de alimentos também afeta negativamente o meio ambiente. Estima-se que seja responsável por cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Segundo dados recentemente divulgados pelo Eurostat, as emissões anuais europeias atribuídas a este fenómeno atingiram… 161 milhões de toneladas de dióxido de carbonoO que corresponde a uma média de 0,36 quilogramas por pessoa. Mais uma vez, a Itália ocupa uma posição superior, com 0,40 quilogramas per capita.

Inverter esta tendência não é fácil, mas na União Europeia em particular, o combate ao desperdício tornou-se uma parte essencial da estratégia “Do prado ao prato”, incluído nas principais ações do Pacto Ecológico. Para alcançar a neutralidade climática até 2050, os Estados-Membros terão de reduzir para metade o desperdício alimentar até 2030. Entre as intervenções adotadas por cada país, a Lei Italiana Anti-Desperdício n.º 166 de 2016 (a chamada Lei GADA) está entre as mais avançadas. Porque é preferível transportar produtos para fins solidários. A legislação, que harmonizou e simplificou disposições anteriores em vigor desde 2003, incentiva as empresas, o grande comércio retalhista, as lojas e os restaurantes a doarem o excesso de alimentos, também com incentivos fiscais. Desde 2017, as doações de alimentos para organizações sem fins lucrativos aumentaram 21%. Foi este resultado que permitiu que a lei italiana fosse reconhecida como a melhor prática a nível mundial. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer na redução do desperdício.