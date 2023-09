Volkswagen recorre a fábricas alemãs

A Volkswagen se estabelece em fábricas alemãs, com Plano de referência de produções até 2028. Sindicatos internos poderosos estiveram envolvidos na decisão.

A Volkswagen está bem estabelecida, não há mais transmissões

É um movimento semelhante ao que foi feito Na França pela Renault Com o plano Reciclando: Diante de momentos complicados, as fileiras estão convergindo no país. A transição para emissões zero assusta os políticos e os sindicatos, e a gestão tranquiliza todos ao pensar primeiro nas fábricas locais. Ainda mais em empresas como Volkswagen e Renault Governos e organizações trabalhistas Está em vigor nas salas de controle. As maiores preocupações eram com a fábrica de Wolfsburg, que é o que ela representa para a Volkswagen Para a Fiat foi Mirafiori. E agora foi decidido que além Novo ID.3, Wolfsburg produzirá um segundo modelo elétrico. A partir de 2026, está então programado que A SUV elétrico do grande segmento CEle sairá dessas linhas de montagem. A utilização robusta da planta também será garantida através da produção Golfe E a nova geração do Tiguan.

O Golf elétrico também será fabricado em Wolfsburg

A partir de 2025, o modelo sucessor do Tiguan todo o espaço Será produzido na fábrica principal. E novos modelos elétricos baseados emArquitetura SSP (éMensurável éSistemas éplataforma), que será introduzida no final do contrato, será integrada nas estruturas existentes. E sempre atualize em Wolfsburg. Incluído Golfe elétrico. modelo trindade, Foi originalmente programado para ser transferido para Wolfsburg, mas em vez disso irá para a fábrica em Zwickau. Então, chega de offshoring, seguindo em frente Feito na Alemanha. Thomas SchaeferO CEO da Volkswagen explica:Nossa indústria enfrenta desafios complexos à medida que vê uma transformação em andamento Condições de trabalho difíceis. Mais importante ainda, prepara as nossas fábricas individuais e a rede de produção da Volkswagen na Alemanha para o futuro“.

Os resorts Volkswagen e o sindicalista Cavallo concordam: “Em tempos difíceis, trabalhamos juntos”.

Ele adiciona Christian Volmer, Consultor de Gestão de Marca para Volkswagen Productions: “Nós usamos Transição para mobilidade elétrica Como uma oportunidade para Reduza a complexidade Produção e aumento da eficiência da fábrica. Agrupando sistematicamente veículos com base na mesma arquitetura em todas as marcas em nossas fábricas“.Os sinais de paz vêm de Daniela Cavallo, Presidente do Conselho Geral da Fábrica: “Com decisões a Nossas fábricas nacionais da Volkswagen Demos um passo importante no ciclo de planejamento. Desta forma, mesmo em tempos difíceis, a empresa e o conselho de trabalhadores mantêm-se firmes Capacidade de trabalhar juntos Para encontrar soluções sólidas. Combinar a melhor utilização económica possível das fábricas com perspectivas claras para a nossa força de trabalho“.