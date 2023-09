Avós comemoram no dia 2 de outubro

o 2 de outubro Eles são celebrados na Itália Vovó e vovô, mais de 12 milhões em nosso país. A sua contribuição para a vida familiar e comunitária sempre esteve no centro dos Aniversários Dia dos avós Estabelecido pelo Parlamento Italiano sob a Lei No. Despacho n.º 159, de 31 de julho de 2005, especificamente para sublinhar a centralidade do seu papel, por ocasião do aniversário dos Sagrados Anjos da Guarda.

É essencial para o bem-estar da família que os idosos cuidem dos netos, viajem e trabalhem a tempo parcial. À medida que a esperança de vida aumenta, os padrões sociais e as responsabilidades mudam, muito Economia da prata É considerado um dos setores mais promissores do mundo.

Em Itália, os avós contribuem com mais de 38,2 mil milhões de dólares para os orçamentos familiares. Na verdade, são mais de 12 milhões de avós italianos (dados do Istat) que, além de cuidarem dos netos, sustentam financeiramente as famílias dos filhos, principalmente para comprar roupas, brinquedos, livros e pagar a escola ou atividades diversas dos netos. , mas também para pagar a hipoteca, a renda da casa ou apenas para fazer compras. Sem levar em conta o valor económico de cuidar dos netos.

As pessoas com pelo menos 65 anos representavam 19,5% da população em 2005. Hoje são aproximadamente 24% e em 2050 deverão atingir 38% da população em Itália. Quase o dobro do que era em 2005 (processamento Openpolis com base em dados Istat).

Mais de 3 maiores de 65 anos para cada menor de 14 anos

De acordo com os dados disponibilizados pelo Istat nas projeções da população residente e dos agregados familiares em 2050, as pessoas com 65 ou mais anos poderão representar 34,5% do total no cenário médio, enquanto o intervalo de confiança de 90% representa um mínimo de 33,2% e um máximo de 35,8%.

O relatório sublinha que “aconteça o que acontecer, o impacto nas políticas de protecção social será importante, uma vez que têm de lidar com as necessidades de uma proporção crescente de pessoas idosas”. Quanto aos jovens até aos 14 anos, embora se espere uma recuperação parcial da fecundidade no cenário médio, poderão representar 11,2% do total em 2050, “registando uma descida moderada em sentido relativo mas não em termos absolutos”. Na verdade, no que diz respeito às relações intergeracionais, haverá um “desequilíbrio entre maiores de sessenta e cinco anos e jovens, mais de três para um”.

“A demografia tem sido objeto de um desequilíbrio profundo e crescente durante muitos anos, devido à típica combinação italiana de longevidade crescente e fertilidade cada vez mais baixa”, explica o Estat, lembrando que a Itália “está permanentemente na plataforma do envelhecimento global, e hoje representa o mais importante do mundo”. A seguinte distribuição por idade: 12,7% de indivíduos com idade até 14 anos; 63,5% entre 15 e 64 anos; 23,8% tinham 65 anos ou mais. Entretanto, a idade média aumentou para 46,2 anos, tornando o país, juntamente com alguns outros exemplos no mundo (Espanha e Grécia na Europa; Coreia do Sul e Japão na Ásia), um dos casos sob escrutínio global. demógrafos, bem como especialistas em economia e desenvolvimento sustentável.”

A função social dos avós

“Na Itália, os avós desempenham uma função social incomparável, que muitas vezes preenche algumas lacunas no sistema de bem-estar social que ainda não correspondeu às exigências e não pode chegar a todos os lugares.” “Estamos trabalhando com este governo para ampliar CuidadoDevemos “agradecer e reconhecer publicamente o papel insubstituível da avó e do vovô”.

Assim afirmou o vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e Transportes Matteo Salvini, numa mensagem enviada durante a apresentação da campanha “Adote um cachorrinho, encontre a sua saúde”, lançada por ocasião do Dia dos Avós. “Uma campanha – recorda o próprio Salvini – que terá como alvo os avós de toda a Itália. Tem a duração de um ano e tem como objetivo sensibilizar todos os avós que se sentem um pouco solitários para a adoção de um animal, para que possam beneficiar do carinho e da companhia de um cão ou gato.”

também Regiões e autoridades locais São convidados a promover iniciativas, dentro da sua independência e competências, para valorizar o papel dos avós, por ocasião da celebração do 2 de outubro. É o exemplo da região da Lombardia, que em 2004, ainda antes da lei de 2005, optou por celebrar os antepassados ​​com uma lei regional específica, concretamente no dia 2 de outubro, data em que a Igreja celebra os anjos da guarda, inicialmente especificada. A partir do século XIV e tornados obrigatórios em 1670 pelo Papa Clemente X, os avós são os anjos da guarda das famílias e da sociedade em geral.

em Lombardia Existem mais de dois milhões e meio de pessoas com mais de 65 anos, 40% das quais são avós “a tempo inteiro”.

“O papel educativo dos avós é cada vez mais importante e em alguns aspectos insubstituível – sublinha o presidente do Conselho Regional da Lombardia, Federico Romani -. Nas famílias de hoje, são eles que passam a maior parte do dia com os filhos, e esta função deve ser cada vez mais reconhecidos e protegidos também pelas nossas instituições.

“Alguns estudos recentes – continua Roman – evidenciaram como os avós, se receberem um salário, regressarão à sua terra natal com uma média de 2.350 euros por mês, um verdadeiro pilar do bem-estar italiano. Segundo a mesma pesquisa, 37% das nossas famílias recebem uma contribuição significativa no rendimento familiar dos avós, embora 63,1% deles ganhem menos de 750 euros por mês. 35% vêem os avós como uma ajuda válida para as crianças fora do horário escolar e 17% valorizam os seus conselhos e experiência . Depois, há 4% que beneficiam do seu apoio a nível local. E com Portanto, o apelo e a recomendação são dirigidos aos filhos e netos para não considerarem os avós apenas como um recurso em momentos de necessidade, mas para se lembrarem deles mesmo na doença e caso seja necessário comprovar sua necessidade de cuidados e assistência. Sentir-se sozinho e abandonado por um avô é a pior derrota para uma família e é a pior coisa que uma criança pode fazer. E um neto. “É sobre os avós que vivem sozinhos e vivem num estado de sofrimento e dificuldade, por isso canalizamos os nossos próprios pensamentos e emoções, abraçando-os todos perfeitamente”, conclui o Presidente do Conselho Regional.

Dia dos Avós em todo o mundo

O Dia dos Avós não deve ser confundido com o Dia dos Avós Dia Internacional dos Avós e IdososInstituído pelo Papa Francisco em 2021, é celebrado em toda a Igreja todos os anos no quarto domingo de julho, próximo à festa dos pais de Maria e dos avós de Jesus, Joaquim e Ana, que se celebra no dia 26 de julho.

O dia 26 de julho foi escolhido para celebrar os antepassados ​​de vários países latinos de cultura cristã, como Espanha, Argentina, Guatemala, Cuba, Honduras, Nicarágua, Panamá, Portugal e Venezuela, em homenagem aos santos Joaquim e Ana. No México, é comemorado em 28 de agosto.

Nos EUA, é comemorado no primeiro domingo após o Dia do Trabalho desde 1978: o Dia Nacional dos Avós foi instituído durante a presidência de Jimmy Carter por sugestão de Marian McQuaid, dona de casa da Virgínia Ocidental, mãe de 15 filhos e avó. 40 netos.

Na França, começamos a celebrar os avós em 1987, mas separadamente: a avó em março e o vovô em outubro; No Reino Unido, são celebrados no primeiro domingo de outubro desde 1990. Na Alemanha é comemorado no segundo domingo para Outubro desde 2010… em qualquer lugar do mundo, em qualquer dia do ano, o importante é celebrá-los!