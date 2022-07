Quanto as contas vão aumentar?

A Europa ainda está sob pressão da Rússia em relação aos preços do gás: na verdade, eles subiram 800%. Esta pergunta é a única arma extremamente poderosa que a Rússia tem contra a Europa, a ponto de ser capaz de desencadear uma poderosa recessão. Vamos ver os possíveis cenários possíveis.

Ele continua a subir implacavelmente preço do gás: De acordo com os dados da Bolsa de Valores de Amsterdã, o O preço do gás de 2021 até hoje aumentou mais de 800%. Esta situação levou a uma instabilidade energética significativa nos países europeus, especialmente aqueles que são particularmente dependentes do gás russo, como a Itália. A Rússia mantém a União Europeia com medo de recessão.

Vamos ver o que pode acontecer e como a história pode se desenvolver.

Gás: como a Rússia está mantendo a UE sob controle

Nós vemos Como a Rússia está colocando a União Europeia sob controle Usando um pesadelo de folga. As economias dos países europeus foram severamente testadas pelas consequências da pandemia e do subsequente conflito de guerra na Ucrânia. Esta fraqueza aumentou antesPreços elevados de combustível e energia.

A questão mais preocupante é a do gás: o aumento de preço é igual a 800% e outros aumentos podem levar a Recessão em muitos países europeus. Este é o resultado dos erros cometidos pela União Europeia em não investir na diversificação energética e focar tudo no instável vizinho soviético.

Gás: Quanto a conta de preço pode subir?

O mais preocupante são os riscos Veja preços de faturamento mais altosEspecialmente no próximo outono e inverno. Já hoje, os níveis estão em alta, com empresas e famílias se aproximando da crise econômica, O que pode acontecer com os aumentos adicionais?

A instabilidade do mercado de gás levou muitos países a se abrigarem, tentando de todas as formas diversificar suas fontes de energia. Basta dizer que a Itália celebrou vários acordos com países africanos para a compra de gás nos próximos anos.