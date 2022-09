Crise climática, a Europa teve muito tempo para se preparar para as ondas de calor. você não

Entre a segunda metade da década de 1980 e o início da década de 1990, a Europa percebeu a importância de Desafio Climático antes do resto do mundo. Nessa altura, com o seu segundo e terceiro programas-quadro, a Comissão Europeia financiou generosamente os mais importantes estudos científicos sobre o tema, com o incentivo de investigadores ingleses e alemães. E apesar das dúvidas da maioria dos colegas italianos que, felizmente, não tinham muito valor na Europa devido ao conhecido critério italiano para selecionar seus representantes.

Europa Ele teve muito tempo para se preparar, Então. Mas ele não o fez. Nada ou muito pouco. O verão quente de 2022 mostrou-se despreparado para longas ondas de calor. Esta é a conclusão óbvia que emerge da número de mortos, temporária até agora: mais de dois mil em Espanha e Portugal, os que vão aparecer a partir dos dados da França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e grande parte da Europa Central e Oriental, onde o calor continua há muito tempo. A Europa mostrou sua falta de vontade quando, diante dos grandes incêndios que se espalharam na França, Espanha, Grécia e Portugal, em vez de implantar mais aeronaves de combate a incêndios, a União Européia estava em negociações para comprá-las. O efeito da onda de calor na economia foi recebido com espanto, se não descrença. Infraestrutura de Energia, Transporte e Tecnologia Eles não provaram que podem funcionar regularmente a temperaturas superiores a 40°C.

A onda de calor foi saudada como uma novidade, mas foi amplamente prevista: quantas vezes os cientistas de Clima alertado para perigo? O calor escaldante não é uma ocorrência estranha, mas um comportamento extremo que ocorre com frequência. Se o texto é conhecido, a resposta e as precauções que os governos tomam – ou não adotam – explicam o número de vítimas e determinam o nível de desintegração da sociedade e da economia. Nos níveis mais altos de tomada de decisão, os governos europeus simplesmente não o fazem Planeje as medidas corretamente Para lidar com um planeta mais quente. Se (quase) todos os países da UE produziram planos nacionais para lidar com as mudanças climáticas, eles são apenas montanhas de papel, muitas vezes inúteis.

Mais importante, não recebeu financiamento adequado. Em teoria, cada estado membro deve informar quanto gastaAdaptação ativa ao climageral e em diversos setores. praticamente Analise suas declarações Mostra como 20 dos 27 países fornecem detalhes limitados de seus planos de gastos, ou seja, não relatam nenhum detalhe. Terremotos, inundações e furacões não são a principal causa de mortes na Europa como resultado desastres naturais. Ao longo das últimas quatro décadas, a Agência Europeia do Ambiente estimou um número alarmante de vítimas do calor, um grande número de indivíduos, no intervalo estatístico estimado entre 76 e 128 mil pessoas.

E a maior taxa de mortalidade não foi italiana ou espanhola, mas alemã. Segundo a Organização Mundial da Saúde, menos da metade dos 27 países da União Europeia têm planos de ação para gerenciá-la Efeitos do calor extremo na saúde; Daqueles que o fazem, mais da metade não os financia adequadamente. Após a onda de calor mortal em 2003, alguns países começaram a agir. A França adotou o chamado plano de cânula para alertar e Maior proteção para a população; Várias autoridades municipais na França registraram seus cidadãos mais vulneráveis ​​para que possam entrar em contato com profissionais de saúde e receber aconselhamento adequado quando uma onda de calor se aproximar.

Outros países, como Alemanha, Eles falavam muito e faziam muito pouco, como demonstrado pela resposta lenta e exaustiva aos incêndios generalizados na Renânia do Norte-Vestfália: estudou a Grécia, capaz de mobilizar 15 aeronaves na Ática após 26 minutos de não seguir um foco de incêndio. Em 1994, ela escreveu que “os ajustes ao contexto urbano, agrícola e industrial, feitos em antecipação ao aumento dos riscos climáticos, poderiam, se não prevenir, pelo menos (e talvez significativamente) reduzir O impacto negativo das mudanças climáticas“(Efeito estufa: instruções de uso, 1994). A Europa é promissora, mas são arranhões ruins. As políticas agrícolas, florestais e regionais raramente incluíram o impacto do aquecimento global em escala regional e local entre as variáveis ​​de tomada de decisão.