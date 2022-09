Gás, preços em queda. Moscou ataca a Europa por causa do plano Cingulani

Milão – A luz está sempre acesa Gás na Europa então Gazprom Decidi estender o fechamento do gasoduto Nord Stream suspendendo assim efetivamente o abastecimento ao continente. No mercado Ttf de Amesterdão, a referência para as bolsas, de manhã face ao fecho de ontem a 240 euros por megawatt-hora, os valores caíram para 218 euros (-11%), recuperando os seus níveis na sexta-feira, após o salto que imediatamente seguido. O anúncio russo de uma paralisação do fornecimento via Nord Stream 1. Uma queda também foi confirmada nas negociações da tarde, com o mercado neste momento acreditando que a UE poderia votar um acordo de limite de preço do gás.

A União Europeia quer “controlar” o mercado do gás em Amesterdão

A introdução de um teto para o preço do gás não será a única proposta de Bruxelas que será discutida em Conselho Europeu de Ministros da Energia 9 de setembro. Haverá também uma “dissociação” dos mercados de energia do mercado de gás e uma série de ajudas financeiras aos estados para apoiar as empresas e as famílias face às contas altas. Mas há outra novidade que aparecerá na mesa dos ministros e que certamente causará um debate: o exercício de um maior controle sobre o mercado de gás Inanziatio, do qual Amsterdã é seu centro de referência na Europa.

A Comissão Europeia estudará a possibilidade de intervir na facilidade de transferência de propriedade (Em outras palavras TTF), onde é fixo o preço de referência do gás, que é utilizado na grande maioria dos negócios. Inclusive entre a Gazprom e seus clientes no sindicato.

Poderá ler-se num documento que será submetido ao Conselho Europeu: Entre as opções a considerar está a possibilidade de “supervisão financeira do ITF” porsubstantivoA Autoridade Europeia de Instrumentos Financeiros e Mercados, criada em 2011, tem a tarefa de supervisionar os mercados financeiros na União Europeia.

O objetivo desta etapa? “Evitar potenciais movimentos especulativos” e a premissa de “desenvolver mais padrões” para o gás “complementar” Ttf para “garantir um melhor desempenho do mercado” e um melhor respeito pelas diferenças entre os países. Ou seja, maior controle sobre o mercado que determina o destino econômico e não apenas o destino econômico da União Européia, que fortalece suas regras de funcionamento.

Moscou ataca Europa: “O plano de Singolani foi imposto pelos Estados Unidos e pela União Europeia”

Enquanto isso, um novo ataque à Europa chega de Moscou. O plano italiano para reduzir a dependência das fontes de energia russas, elaborado pelo ministro da Transição Ambiental Roberto Cingolani, “é imposto por Bruxelas, que por sua vez está agindo por ordem de Washington, mas no final serão os italianos que farão Serão os italianos que farão isso. Serão os italianos que farão isso”, escreveu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um post no Telegram. “Roma empurra o suicídio econômico devido à loucura das sanções euro-atlânticas ”, cujo resultado será que as empresas italianas “serão destruídas por “irmãos” do exterior”, já que as empresas americanas hoje “pagam sete vezes menos pela eletricidade”, acrescentou Zakharova. As sanções são um instrumento de concorrência desleal” contra os produtores italianos , segundo o qual “quando as empresas italianas falirem, serão compradas a preços baixos pelos Yankees”.

A intervenção ocorre poucas horas depois que o ministro russo da Energia Nikolai Shulginov, que afirma que “a Europa não tem ninguém em quem confiar além dos americanos, que estão aumentando a produção de GNL”, e se “planeja abandonar completamente o fornecimento de gás russo”, atingir a meta deve ser seguro “para que possa fazê-lo 2027″. Shulginov, falando ao Fórum Econômico do Leste, acrescentou que o programa europeu de independência energética da Rússia teria consequências diferentes. Ele destacou que “a situação de preços por si só confirma que não é tão fácil assim”.

Ele concluiu: “Além disso, levará a um retrocesso no setor, incluindo a produção de produtos químicos e gases. Será uma vida totalmente nova para os europeus. Isso é demais para eles”.

