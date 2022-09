Google Maps agora mostra como economizar combustível e reduzir emissões

O Google introduziu recentemente na Europa um novo recurso dentro do Google Maps para acompanhar estradas ambientalmente sustentáveis, o que permite reduzir as emissões nocivas dos veículos e do consumo. Na verdade, o serviço começou no ano passado nos EUA e no Canadá, com um teste subsequente na Alemanha.

Segundo a Google, desde a sua introdução, os métodos ambientalmente sustentáveis ​​permitiram reduzir as emissões em meio milhão de toneladas. O tráfego de veículos é um grande produtor de dióxido de carbono (CO .). 2 ) e outros gases nocivos que contribuem para o aquecimento global e, portanto, para o aquecimento global.

Para usar a nova função, os pontos de partida e chegada são indicados como sempre no Google Maps, e então o item “Rota” é selecionado. Tocar no botão “…” no canto superior direito leva a um menu onde você deve selecionar “Opções de Rota” e, em seguida, ativar a opção “Escolher rotas com menor consumo de combustível”.

A opção já deve estar ativa na maioria dos dispositivos e fazer com que o aplicativo mostre a rota mais econômica conforme recomendado, que também pode ser a rota mais rápida. O ícone do obturador ajuda com indicadores de economia de combustível e consumo reduzido, enquanto uma indicação mais visível indica a eficiência do trajeto recomendado.

Além de ativar e desativar a função, nas opções você também pode especificar o tipo de motor do seu carro, escolhendo entre: gasolina, diesel, elétrico ou híbrido. A rota recomendada é ajustada de acordo com as características da pista em relação ao motor, por exemplo, levando em consideração o fato de que, em média, os motores a diesel são mais eficientes em velocidades mais altas, enquanto os veículos híbridos e elétricos têm melhor desempenho em tráfego agitado.

Para explicar essas diferenças, o Google . usado Informações sobre consumo da Agência Europeia do Meio Ambiente e do Departamento de Energia dos EUA, e combinadas com dados coletados nos últimos anos por meio do uso do Google Maps.

A nova iniciativa faz parte do plano mais amplo do Google de fornecer às pessoas o uso de recursos de serviços de mapas que reduzem o impacto das viagens no meio ambiente. Além de informações sobre rotas de carro, o Google Maps oferece há muito tempo opções para caminhadas, transporte público e ciclismo.

Na seção Voos, que não tem nada a ver com o Maps, o Google também exibe informações sobre voos, mas está atualizado Investigação A partir de BBC Notícias Mencionei que, em muitos casos, o sistema subestimou a produção real de emissões da escolha de voar. Durante dois meses, apenas o dióxido de carbono foi incluído no cálculo das emissões e, portanto, segundo vários especialistas, o serviço mostra cerca de metade das emissões efetivamente produzidas por uma aeronave.

O Google respondeu às alegações dizendo que “o projeto ainda está em seus estágios iniciais” e trabalhando para melhorar o sistema.