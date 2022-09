Travesseiros encharcados de suor e manchas, e como resfriá-los de forma eficaz

Travesseiros: Você os limpa efetivamente do suor e das manchas? Os remédios são muito simples e completamente naturais

As temperaturas ainda são suficientes Alto, embora agora possamos considerar que a temporada de verão acabou. No entanto, durante este período”problemaTravesseiros estão molhados de suor, que nossos corpos secretam enquanto dormimos. Muito irritante assinantemas facilmente resolvido. Como? Imediatamente revelamos como Remoção O “problema do suor” dos travesseiros para energizá-los de forma eficaz e deixá-los sempre perfumados.

Travesseiros efetivamente refrescam: aqui estão remédios naturais

Esta é uma cura absoluta eficaz E muito verde. Vamos descobrir imediatamente o que é esse remédio maravilhoso. não faça Existir Nada é mais agradável, depois de um longo dia de trabalho, do que deitar na cama e se ver imerso nela Fresco Perfume de higiene, claro, mas também de Travesseiro. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Na verdade os tratamentos natural Eles são diferentes e, claro, como mencionado anteriormente, são todos exatamente iguais eficaz.

Primeiro, podemos usar bicarbonato sódio. Sabemos muito bem que é o produto de mil QualidadeVersátil, pode resolver a maioria dos nossos problemas: realmente é incrível Também para almofadas. É muito fácil de usar: basta pulverizar Almofada de bicarbonato, deixe agir por algumas horas e depois remova Usando uma escova ou um aspirador de pó. O bicarbonato, entre suas milhares de propriedades, é um produto popular que consegue se livrar dele mau aromaterapia;

Outro produto eficaz é talco. Absorve óleo e suor e libera um perfume maravilhoso. Lembre-se que o pó de talco também é bastante usado Como alternativa ao shampoo A secoDevido à sua absorção e aroma, é capaz de Remoção O efeito “gorduroso” do cabelo. Obviamente usar recomendado Somente em situações de ‘emergência’ é sempre recomendado não usar demais.

Outro produto altamente eficaz évinagre. Ela também é famosa por suas habilidades guardanapos higiênicos E anti-odor. Basta derramar um pouco de vinagre em uma bacia de água, imersão Um pano de algodão, torça bem antes passe isso no travesseiro. Será o suficiente para fazer seco O mesmo acontece com o travesseiro para se livrar de qualquer odor desagradável também Efeito de suor. Da mesma forma, o sabão pode ser usado Marselha. O procedimento é o mesmo, você só precisa, é claro, alternativo Com vinagre branco e sabão Marselha. E para dar um maravilhoso sabor refrescante às suas almofadas, oferecemos-lhe uma receita simples e rápida.

Uma receita para fazer um ambientador de travesseiro natural

Tudo que você precisa é água destiladocerca de meio litro, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e entre 20 e 30 pontos de óleo Necessário de sua escolha. Uma vez que os ingredientes são combinados e cozidos fusão Bicarbonato de sódio, basta despejá-lo em uma garrafa e. pulverizar travesseiros; Nada poderia ser mais simples, para obter um resultado perfeito!