No futuro, a Itália se aposentará com apenas 71 anos

Para a geração que está entrando no mundo do trabalho agora, a aposentadoria será um sonho distante. Na Itália, chegaremos aos 71 anos, uma idade entre as mais altas de todos os países da OCDE, perdendo apenas para os trabalhadores dinamarqueses e na companhia dos estonianos e da Holanda. No entanto, a idade atualmente está abaixo da média, 61,8 anos contra 63, devido a uma série de medidas que – a partir da cota 100 – permitiram uma saída precoce do mercado de trabalho nos últimos anos. A um preço elevado, visto que o gasto público com pensões na Itália em 2019 foi o segundo maior nos países da OCDE, igual a 15,4% do PIB. Com efeito, a cota de 100 possibilitou a aposentadoria aos 62 anos, ou seja, cinco anos antes da idade de aposentadoria prevista em lei, após o pagamento de 38 anos de contribuições. Além da Itália, esta é uma exceção apenas na Espanha com menos de 40 anos de contribuições, onde a Bélgica exige 42, a França 41,5 e a Alemanha 45. Em 2020, a idade média de aposentadoria, entre muitas outras, é de 67 anos em países como a Noruega e a Islândia e a mais baixa na Turquia (52).

Para descrever a situação e esclarecer o cenário futuro é Novo relatório da OCDE Sobre o sistema de pensões, que começa com uma consideração sobre como acomodar o impacto dramático da pandemia nos últimos dois anos nos países da OCDE que protegeram os aposentados e o direito a futuras pensões. Mas, além do caso italiano, o desafio das pensões nas próximas décadas será que todos mantenham um sistema sustentável em face do envelhecimento da população. A população em idade ativa deve cair mais de um quarto até 2060 na maioria dos países do sul, centro e leste da Europa, bem como no Japão e na Coréia, e “colocar os sistemas de pensões em bases firmes – afirma a Organização para o Co Econômico -operação e Desenvolvimento – no futuro Basta dizer que, em média, na OCDE, as pessoas com mais de 65 anos recebem 88% da renda da população total.

Pessoas com mais de 65 anos ganham atualmente cerca de 70% ou menos da renda média disponível na Estônia, Coréia, Letônia e Lituânia e cerca de 100% ou mais na Costa Rica, França, Israel, Itália, Luxemburgo e Portugal. Em geral, com base em diferentes intervenções para diferentes países, a idade normal de aposentadoria aumentará cerca de dois anos em média em toda a OCDE em meados da década de 1960: a idade média de aposentadoria futura será de 66 anos, com as mulheres permanecendo em uma idade natural de aposentadoria inferior do que os homens em alguns países: Colômbia, Hungria, Israel, Polônia, Suíça. Na Itália, a idade de aposentadoria será atingida aos 71 anos como resultado do sistema introduzido em 1995 que modifica os benefícios da aposentadoria com a expectativa de vida e o crescimento e só entrará em vigor por volta de 2040.

E em nosso país, a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o envelhecimento da população e o crescimento do emprego será crítica: Na verdade, em 2050 haverá 74 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 pessoas com idades entre 20 e 64 anos, uma das taxas mais altas da OCDE. Nos últimos 20 anos, o crescimento do emprego, inclusive por meio de empregos mais longos, compensou mais da metade das pressões do envelhecimento sobre os gastos com pensões, que, no entanto, aumentaram 2,2% do PIB entre 2000 e 2017. Portanto, o crescimento do emprego para a futura aposentadoria será especial. Importância. Em qualquer caso, o sistema não será capaz de abordar as profundas disparidades entre os diferentes processadores: para os autônomos, espera-se um futuro com pensões de menos de 30% em comparação com um funcionário com a mesma antiguidade de contribuição, versus a OCDE em uma média de 25%.

