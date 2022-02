Inps: janeiro 50,3 milhões de horas de assinatura com causa Covid (-42%)

10:24

Gale, vemos uma franca remissão da doença

“Do ponto de vista epidemiológico, estamos claramente em uma direção positiva, estamos em um momento de franca remissão da doença. O objetivo é encontrar uma maneira de não cair em circunstâncias difíceis novamente no outono, gostaria que o realismo que você aprende com as lições que recebi.” E assim, na Ágora, na Ray Tree, Massimo Galli, professor de Doenças Infecciosas da Universidade Estadual de Milão, comentando o andamento da pandemia de Covid na Itália, acrescenta: “Uma vez que há esclarecimento, tendemos a deixar tudo para trás. não podemos ignorar o esforço e a experiência adquirida.” Quanto ao grande número de mortes pelo vírus Cov-2 que ainda se vê diariamente na Itália, ele observa: “Gostaria de uma explicação e só posso motivar isso pensando que nosso país é um país muito antigo e também por isso Há também muitos idosos, muitas vezes infelizmente não vacinados, o que justifica a tendência de progressão da doença para piores desfechos.” O especialista acrescenta que seria interessante “conhecer o número de mortes da Omicron”. Saber disso, de fato, “nos permitirá entender melhor como nos organizarmos contra essa variante, que, como sabemos, é responsável pelos casos menos graves. Mas se há muitas infecções, as mais graves também aumentam”.