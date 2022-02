Hackathon em memória de Marchionne sobre os desafios do futuro

A entrega do “Sergio Marchionne Student Achievement Awards”, iniciativa que anualmente entrega prêmios e bolsas de estudo aos filhos dos colaboradores do Grupo Stellantis, Cnh Industrial e Grupo Iveco, foi uma oportunidade de organizar e engajar os jovens em um hackathon-day em torno de questões atuais: igualdade de gênero, redução da igualdade de desigualdade e criação de cidades e comunidades sustentáveis. Grupo de brainstorming entre tabelas conectadas. Os participantes foram divididos em grupos que trabalharam na realização de um projeto sobre temas holísticos: formas de utilização de teatros e locais de interesse cultural e artístico. Reduzindo o fenômeno das fake news na internet, ampliando o conhecimento da cultura corporativa por meio do digital e disseminando uma cultura de proteção ao patrimônio natural. Os trabalhos foram avaliados levando em consideração vários aspectos: inovação na proposta, a real vantagem que a proposta alcançará e a viabilidade e eficácia da apresentação.

A cerimônia de premiação foi realizada online e contou com a presença do presidente da Stellantis, John Elkann, que também é presidente da Gedi, empresa que publica República, e Xavier Chéreau, Diretor de Recursos Humanos e Transformação, bem como vencedores de ciclos anteriores. O Comitê do Prêmio Itália recebeu mais de 600 inscrições. Os vencedores desta edição são 284, selecionados com base no desempenho acadêmico e na qualidade do ensaio escrito. A iniciativa nasceu na Itália em 1995, e depois se espalhou para outros 15 países onde os grupos têm grande presença, entre eles França, Brasil, China, Bélgica, Polônia, Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Argentina. Canadá, México e Sérvia. Nos quase 30 anos desde que a iniciativa foi lançada, um total de 36.376 prêmios foram concedidos em todo o mundo. A iniciativa foi aberta a todos os alunos filhos de profissionais de negócios que concluíram o ensino superior e o ensino superior. Nesta versão, todos os alunos menores de 26 anos que fizeram o exame estadual entre junho e julho de 2020 ou licenciatura (primeiro ou segundo nível) em 2020 puderam se inscrever.