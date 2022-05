Ao contrário do míssil Tesla de baixo custo, o míssil Fac-símile chega por dois centavos da China

Este carro tem a aceleração mais rápida entre os sedãs elétricos da mesma classe. O desafio para Elon Musk está aberto

Agora, como vamos colocá-lo? Não basta ser Elon Musk e ter um gigante como a Tesla produzindo tecnologia atrás de tecnologia para não ter concorrência. Esta “cópia” dos carros produzidos pela montadora de Palo Alto vem diretamente da China. E como todas as “cópias”, custa muito pouco.

Chama-se C01 e é produzido pela Leapmotor. A unidade de bateria é integrada na carroceria do carro. A empresa trabalha há anos para criar maior resistência ao choque para a bateria e maior resistência à torção na carroceria do carro.

De acordo com as informações do site oficial da Leapmotor, o C1 Equipado com um coletor com capacidade total de 90 kWh, que é fixado diretamente na carroceria por meio de uma estrutura denominada “célula a estrutura”. Obviamente, como a maioria dos produtos fabricados na China, não falta grande interesse em tecnologia. De fato, o C01 também está equipado com um sistema de reconhecimento facial.

A empresa costuma enfatizar comparações com outros veículos da classe, que mostrarão o C01 pela primeira vez. Comece, por exemplo, com medidas e descanso. Mais espaço para as pernas traseiro e mais espaço no porta-malas entre outros carros da mesma classe. É, na verdade, um sedã médio de cinco metros de comprimento.

Características e preço

Então vamos falar de um sedan 100% elétrico. C01 desafia abertamente a tecnologia Tesla. O que impressiona, porém, são as características técnicas que o Leapmotor transmite. O C01 tem a aceleração mais rápida entre os sedãs elétricos da mesma classe na China. Na verdade, vai passar dDe 0 a 100 quilômetros por hora em apenas três segundos.

Mas são todos os números C01 que impressionam: A potência total, por exemplo, é de 544 cavalos e a autonomia oferecida pela empresa é incrível, chegando a 717 km. De acordo com os dados adotados na terra do sol nascente. Além disso, pode ser recarregado em eixos rápidos de até 200 kW de potência.

Características importantes para um custo muito baixo deste tipo de carro. Na verdade, o preço fixado de € 25.000 parece ter sido intencionalmente construído para competir com o novo Modelo 2, que todos consideram o baixo custo da Tesla.. Em suma, um belo e bom desafio. Mas a única incógnita está relacionada à disponibilidade do Leapmotor C01. Ainda não está claro, de fato, se também será comercializado na Europa e nos Estados Unidos. Mas vamos mantê-lo informado.