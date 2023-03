Uma nova temporada de crescimento na zona euro média

O que os geoeconomistas chamam de região euro-mediterrânea é, na verdade, uma região muito diversa. É constituído por todos os países da bacia do Mediterrâneo, podendo ser dividido em quatro regiões: países do sul da Europa (Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha), países turcos dos Balcãs (Albânia, Bósnia, Croácia, Montenegro, Eslovênia e Turquia) e países turcos do Norte da África (Argélia, Egito, Líbia, Marrocos e Tunísia) e países do Oriente Médio (Israel, Líbano, Síria e Palestina). Nesta região, onde vivem 6,5% da população e 5,8% da força de trabalho do planeta, são produzidos 10,3% do PIB e 10% do consumo global.

Como se sabe, o período entre 2018 e 2022 foi marcado por fenómenos que desestabilizaram a economia global e por profundas alterações geopolíticas. A pandemia expôs aspectos críticos anteriormente ocultos do modelo de produção globalizado, prejudicado pela interrupção de longas cadeias produtivas internacionais. Recentemente, o conflito na Ucrânia evidenciou a fragilidade causada pela dependência energética da Europa do gás russo. Apesar dos desafios inerentes a este novo cenário, a região euro-mediterrânica tem demonstrado grande resiliência, registando um crescimento médio do PIB de 7,7% entre 2018 e 2021, com picos de 19,5% nos Balcãs e 13,2% no Norte de África, e um aumento médio do consumo de 11,6%. Ao mesmo tempo, 7,9% dos investimentos globais se concentraram nessa região: no quadriênio analisado, foram investidos US$ 531 bilhões de capital estrangeiro na região, e os acordos de fusões e aquisições aumentaram 17%, com 255 negócios. vale mais de um bilhão de dólares.

As razões desse crescimento são atribuídas em grande parte à adoção de novos modelos de desenvolvimento para compensar as fragilidades reveladas pela crise do sistema. A resposta à paralisação das cadeias produtivas globais foi com um novo foco na aproximação, ou seja, deslocar parte das atividades produtivas para regiões próximas ao país de origem, e estabelecer cadeias produtivas internacionais, mas de forma mais curta e próxima. Em vez disso, dependências estratégicas indesejadas foram substituídas por contratos de amigos, em que as opções de reassentamento não são baseadas apenas na proximidade, mas também em valores e ideais compartilhados. Os efeitos são tangíveis: em 2018, os principais investidores em fusões e aquisições na região do Mediterrâneo foram os Estados Unidos (20% de todos os negócios) e a China (11%). Em 2021, três dos cinco maiores investidores são países euro-mediterrânicos – França, Itália e Espanha – responsáveis ​​coletivamente por 39% de todos os investimentos. Ou seja, parece que se iniciou um círculo virtuoso de investimentos e crescimento na região, enquanto a influência de operadoras pertencentes a regiões geograficamente e historicamente distantes diminui: o valor total dos investimentos chineses na região em 2021, por exemplo, caiu acentuadamente para 0,37% do total.

No entanto, esta nova safra não resolveu algumas questões históricas cruciais, como a desigualdade econômica (na região do Norte da África e Oriente Médio, 58% da renda nacional está nas mãos do décimo mais rico da população, maior do que em qualquer outra região do mundo) e desigualdade social (Turquia, Argélia, Marrocos e Egito estão entre os países do mundo que oferecem menos oportunidades econômicas para as mulheres). A falta de oportunidade e acesso ao mercado de trabalho nessas regiões, juntamente com a instabilidade política causada pela desigualdade, é um impedimento para o investimento e crescimento de longo prazo. Acrescente-se a isso os desequilíbrios nas tendências demográficas – com taxas médias de crescimento anual negativo da população na União Europeia e nos Bálcãs, pouco crescimento na costa leste do Mediterrâneo e desproporcionalmente alto no norte da África – que forma a base dos fluxos migratórios sul-norte. . da região.

Assim, uma nova época de crescimento na região euro-mediterrânica passa por estes desafios críticos: reforço do clima de estabilidade e segurança política e social, que é um dos principais fatores de atração de capital estrangeiro; A abertura de oportunidades a segmentos populacionais geralmente excluídos, através do reforço e expansão dos sistemas educativos, permitindo o aproveitamento das potencialidades inexpressivas da população jovem do Mediterrâneo, em particular da margem sul do Mediterrâneo; Investir em infraestruturas com o objetivo de fortalecer as redes de transporte de mercadorias e energia em toda a região. Maior estabilidade e oportunidades para educação e crescimento mais amplo, por sua vez, ajudarão a mitigar o fenômeno da migração e seu potencial perturbador.

* Presidente da Webuild Spa