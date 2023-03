Ztl altera regras de bloqueio de acesso | Esses veículos serão proibidos

Novas restrições de acesso aos centros históricos. É provável que atinja os proprietários de algumas das classes de carros mais populares da Itália

funil em Áreas de tráfego limitado nas grandes metrópoles italianas. É um período de grandes mudanças em termos de restrições de tráfego nos centros históricos e várias secretarias municipais estão tomando medidas para isso Extensão de novas restrições Para carros negociados dentro de Ztl. O pânico entre os motoristas está aumentando por causa de sua presença Os meios correm o risco de serem desqualificados.

Com o surgimento de regulamentações cada vez mais rigorosas sobre emissões poluentes, como a norma Euro 7 aprovada pelo Parlamento Europeu, que entrará em vigor já em 2025, É hora das grandes cidades mudarem de rumo.

Apesar das tentativas de restringir o acesso a cada vez mais veículos nos centros históricos das capitais italianas, um fato é certo: Alternativas sustentáveis ​​de mobilidade não são sustentáveis ​​para o bolso dos consumidores. Nesse sentido, o caminho para a eletrificação dos carros ainda é árduo na Itália, com pouco mais de 171.000 veículos movidos a bateria matriculados até o momento, segundo dados fornecidos pela Motus-e.

longe de um futuro de emissões zero

Além disso, a Itália representa um caso único na Europa, o único país que – em vez de aumentar – Queda nas vendas de veículos elétricos. Se olharmos para dezembro de 2022Os registros de veículos totalmente elétricos caíram 26,6% em relação ao ano anterior, atingindo apenas 4.526 unidades.

Dada a estagnação do mercado automóvel de emissão zero em Itália, o que mais surpreende são as decisões tomadas por algumas administrações públicas relativamente à restrição da circulação nos centros históricos de algumas categorias de veículos antigos.

Stop Poluir Veículos Em Roma, ACI pede isenção de veículos históricos

Nesse cenário, muito se tem discutido Decreto de 28 de fevereiro em Roma O prefeito da capital, Roberto Gualtieri, emitiu um decreto para interromper a circulação de alguns tipos de carros proibindo os veículos mais poluentes do cinturão verde (o maior da Europa). Com a nova portaria da cidade, você pode acessar toda essa megarregião, a partir de agora Veículos com gasolina até 2€ ou gasóleo até 3€ são proibidosserá punido Mesmo veículos históricossem distinção de valor entre os carros que sobraram de mais de 20 anos de história.

contra-ataque forte Presidente da ACI, Angelo Stecchi Damianique destacou a importância de distinguir entre “veículos históricos” e “veículos antigos”, propondo uma lista de proteção destinada a proteger os poucos veículos de real interesse histórico e excluindo 43% dos carros antigos não valem nada. A Lista de Proteção Histórica da ACI afirma que muitos veículos não têm interesse de cobrança e não devem ser permitidos em áreas de tráfego restrito.