Carros e gerentes, um bom momento para as mulheres dirigirem

Trabalhadores na fábrica da Volkswagen

ele é chamado Daniela Cavallo, 46, nasceu na Alemanha Wolfsburg Dos meus pais, Calábria. É o novo presidente da Obras públicas e conselhos de grupo na VolkswagenOu seja, o forte conselho de fábrica que representa o exterior 662 mil trabalhadores A gigante automobilística alemã em todo o mundo. Ela é a mulher que também retorna ao princípio Empresa de Decisão Conjunta, Deve ter um forte impacto no sistema automobilístico alemão, europeu e global.

Daniela Cavallo é casada e tem dois filhos, filha de um imigrante da Calábria que chegou a Wolfsburg para trabalhar na Volkswagen. Ela entrou na fábrica com um contrato de treinamento em 1994, e estudou administração de empresas enquanto trabalhava: Ela se tornou membro do Conselho de Obras Locais em 2002 e membro do Conselho de Obras Públicas desde 2013. A nomeação, que também inclui o cargo em Plataforma de supervisão, Ou seja, em qual dispositivo, de acordo com Sistema binário alemãoEle supervisiona as opções, nomeia o conselho de administração e chega após sua liberação Bernd AusterlohConhecido por muitos como “o homem mais poderoso da Volkswagen”. Bloomberg Ele diz que Austerloh, durante seus 16 anos à frente da federação, tornou-se uma instituição com um papel intimidador e respeitado. Na verdade, por meio do conselho fiscal Na Alemanha, os trabalhadores podem obter informações, ajudar a definir as opções estratégicas da empresa e também vetar as decisões que mais os afetam. Tais como migrações para o exterior, fechamento de fábricas e fusões e aquisições de empresas. Na Volkswagen, o conselho fiscal é composto por 20 membros, sendo 6 mulheres, enquanto entre os oito membros do conselho há apenas um: Hiltrude Dorothea Werner, Com responsabilidade pelos assuntos jurídicos, um setor vital após o escândalo Dieslet.

A nova primeira-dama do conselho de empresa, que anunciou em comunicado que pretende desempenhar o seu papel “em nome da responsabilidade e da continuidade”, terá de lidar com as implicações da transição energética no emprego. Um estudo recente do Ifo, principal instituto de pesquisa alemão, encomendado pela Vda (Associação da Indústria Automobilística), foi quantificado em Mais de 100.000 empregos estão em risco devido à mudança para a eletrificação de fabricantes de automóveis alemães nos próximos cinco anos. A mídia alemã e correspondentes italianos definem o cavalo como uma personalidade atraente com conotações calmas, mas decisivas. O jornal disse “justo e eficiente”. Handsplat.

O pai chegou da Itália na Baixa Saxônia no início dos anos 1970 entre Trabalhadores hospedeiros, São os chamados “trabalhadores convidados” que emigraram para a Alemanha Ocidental após acordos governamentais com países como Itália, Turquia, Espanha, Grécia, Portugal, Marrocos e Tunísia para compensar a falta de trabalhadores locais. “Meu pai sempre disse que a Volkswagen é o melhor empregador da área. Se você treinar profissionalmente na fábrica, terá um futuro seguro. Foi isso que eu fiz”, disse Daniela Cavallo. fale como Alabrice. Todas as noites para ouvir a Rádio Colônia, a transmissão italiana do locutor geral alemão “, lembra o diretor. Quanto ao seu primeiro compromisso, “temos de respeitar os limites de CO2 impostos pela União Europeia e, por isso, vamos apostar cada vez mais na electricidade”, explica. Acrescentando que o objetivo principal é defender os empregos dos trabalhadores. O novo presidente do Conselho de Trabalhadores também fala sobre como os negócios e a produção da Volkswagen mudaram com a pandemia de Covid-19. “A boa notícia é que começamos a vacinar nossos funcionários também em empresas e fábricas.”

De Berta Benz para Mary Barra

Mulheres ao volanteO número daqueles que os encomendam está aumentando. Foi o pioneiro Berta Benz, Indiscutivelmente a primeira diretora feminina da indústria automotiva. A esposa de Karl Benz, o fundador da Mercedes, compartilhou seus próprios recursos para projetar e construir o primeiro carro. As vendas não decolaram, no entanto, porque o público na época era extremamente cético em relação ao que parecia ser apenas um carrinho de mão em miniatura. Bertha, levando seus dois filhos Eugene e Richard com ela, decidiu um dia em agosto de 1888 (sem o conhecimento de seu marido) dirigir pessoalmente o primeiro carro da história de Mannheim e Würzheim, para provar a validade desta solução de mobilidade revolucionária. Na verdade, ele se tornou o primeiro gerente de marketing do setor.

Energia, sensibilidade e talento para o design: a presença de CEOs do sexo feminino no mundo automotivo, que historicamente tem sido dominado por personagens masculinos, está cada vez mais difundida. Para permanecer na esfera sindical, o vice-presidente da poderosa organização americana Uaw (United Auto Workers) é Cindy Estrada. Entre os principais gerentes lá Robin Denholm, Australiano, cabeça de Tesla, além de Linda Jackson, Um verdadeiro inglês que encantou os franceses quando se tornou CEO antes da Citroen e este ano na Peugeot. ele é Annette WinelkerAté 2018 CEO da Smart e agora membro do Conselho de Administração da Renault.

No entanto, a profissional mulher mais importante do setor é Mary Teresa Parra, Desde 2014 CEO do quarto maior grupo automotivo do mundo, General Motors, e o mais bem pago de todos os tempos. Como sua nomeação como um corte limpo na administração que levou o grupo americano à beira da falência. Mas Barra também se destacou pela forte resistência ao namoro planejada pelo então CEO da FCA, Sergio Marchionne, diante da potencial fusão dos dois grupos.

Audi também tem um supergerente: seu nome Hildegard Wortman Ela também foi a primeira mulher a ingressar no conselho de diretores da marca alemã: com experiência em moda e comida, ela estreou na BMW há vinte anos. Entre suas metas agora está contribuir para o plano da Audi de lançar 30 modelos eletrificados até 2025. Para supervisionar as operações da Tesla, a marca de referência de veículos elétricos 100% premium, foi criada desde o final de 2018. Robin DenholmAustrália, com a missão de acelerar o desenvolvimento de energia sustentável. Algo também está acontecendo na Itália: Antonella Bruno e Roberta Zerbi Eles ocupam posições importantes no Grupo Stellantis, responsáveis ​​respectivamente pela Europa das marcas Jeep, Alfa Romeo e Lancia.