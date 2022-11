Kiwi: amarelo é bom na Romênia, verde está em baixa

o kiwi Ainda é um produto importante na economia italiana. Nosso país é o principal produtor da Europa. Depois de uma oferta limitada em 2021, voltamos a níveis mais regulares em 2022, mas abaixo do potencial. o Cso Estima-se em cerca de 365.000 toneladas, das quais 257.000 toneladas são verdes e 106.000 toneladas são amarelas. Os níveis vermelhos são marginais.

A Itália e a Grécia competem há anos pela liderança na produção de kiwis verdes, assim como ambos os países têm uma forte tendência para a exportação. A Itália exporta 70 por cento dos abastecimentos internos e a Grécia quase toda, ou seja, 197 mil toneladas na última campanha. Em Espanha, estamos em produção comercializável, em 2022, 26.500 toneladas, abaixo do ano anterior, devido ao calor e à seca. Os telhados se expandem gradualmente. A Espanha é o principal importador do produto na Europa.

No Velho Continente, olhando também para Portugal e França, Cso estima a produção de kiwis na ordem das 800 mil toneladas, um resultado semelhante ao de há alguns anos, mas longe de todo o potencial.

Na Romênia seria vermute regular, mas dado o potencial. Para os kiwis verdes, teremos uma diminuição de 10 por cento no rendimento (falta de superfícies e envelhecimento das plantas). Para o amarelo, a perspectiva é positiva, com volumes aumentando graças à entrada em produção de novas plantas.

Na edição de 2022 daOrganização Internacional do Kiwi (IKO) Destacam-se alguns dos aspectos transversais das regiões produtoras europeias: as consequências cada vez mais importantes das alterações climáticas na agricultura, escassez de mão-de-obra, dificuldade de compra, aumento do custo das matérias-primas, aumento dos custos logísticos, taxas portuárias e alfandegárias, aumento dos preços da energia , incerteza econômica e inflação crescente.

lá Região da Emilia-Romagna Entretanto, anunciou que serão introduzidos recursos adicionais no valor de 5,7 milhões de euros para o sector agrícola. Eles apoiarão pesquisas para combater doenças de plantas e os efeitos das mudanças climáticas, projetar infraestrutura de irrigação e reduzir o custo do diesel para barcos de pesca. Para planos de controle de javalis, lontras e animais escavadores, virão 1,1 milhão desses 5,7 milhões. Para o planeamento da recuperação são 300 mil euros. Vem um milhão de euros para prevenir a peste suína.

“Um suporte importante para o rendimento das empresas – comentouAssessor Regional de Agricultura, Alessio Mami Interesse em pesquisa e planejamento de intervenções para irrigação e outros setores envolvidos.