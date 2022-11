Borsa Italiana, suspensão da sessão de 17 de novembro de 2022

Ações do setor petrolífero destacadas em vermelho: segmento Saipem se destaca em sessão volátil. Sinal de menos também para Stellantis e Enel

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Feche o dia em território negativo. Enquanto isso, o Lançamento da 18ª tranche da BTP Italiacom vencimento em novembro de 2028: o título recebeu € 11,99 bilhões em pedidos.

o FTSEMib Caiu 0,78%, para 24.340 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo, com 24.184 pontos, e o mais alto, com 24.680 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações Perdeu 0,74%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,52%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,53%). Na sessão de 17 de novembro de 2022, o valor dos negócios caiu para 1,92 bilhão de euros, ante 2,08 bilhões na quarta-feira.

Às 17h30 bitcoins Chegou a mais de 16.500 dólares (mais de 16.000 euros).

o Spread BTP-Bund Voltou a 190 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos abaixo de 3,95%.

EU’euro Caiu para US$ 1,03.

Ações do setor de petróleo estão no vermelhodepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em dezembro de 2022) caiu para $ 82 por barril.

Saipem Numa montanha-russa (-5,84% para 1,0325€, depois de atingir o máximo de 1,157€). Os analistas da Berenberg elevaram o preço-alvo da empresa de engenharia para € 1,45. Os especialistas também melhoraram seu julgamento e agora recomendam a compra de ações.

Muito mal Cadê? (-1,89%) f Tenaris (-2,83%).

menos estrelas (-1% para 14.108 euros). A ACEA (a União Europeia dos fabricantes de automóveis) informou que em outubro de 2022 745.855 carros foram registrados na UE, um aumento de 12,2% em comparação com 664.861 no mesmo período de 2021. No entanto, as vendas de Stellantis em outubro de 2022 diminuíram significativamente. No mês, o grupo de automóveis nascido da fusão entre a FCA e a PSA registou uma contração nas emplacamentos de 4,3% com 141,5 mil veículos vendidos. Enquanto isso, a Stellantis anunciou a aquisição da iMotive, uma empresa ativa no desenvolvimento de soluções avançadas para inteligência artificial e software de direção autônoma.

vendas de serviços públicos. recuar No (-2,7%).

focar em Atlanta (+0,31% a 23€). A Infrastructure Holding Company divulgou os resultados finais da oferta pública de aquisição da Schema Alfa. O oferente informou que foram ofertadas 448.016.930 ações da Atlantia, o que equivale a 54,254% do capital social da empresa. Assim, a Schema Alfa passará a deter 721.357.930 ações, representativas de 87,354% do capital social da Atlantia. Sujeito ao cumprimento das restantes condições da oferta, os prazos reabrem por mais um período de cinco dias de negociação, ou seja, para sessões entre 21 e 25 de novembro de 2022.