O Banco Central Europeu e os bancos devolvem 296 bilhões de dinheiro dos Tltro. Lagarde: Vamos aumentar as taxas de juros novamente

A decisão do BCE de revisar os termos dos empréstimos do Tltro teve seus efeitos: os bancos da zona do euro devolveram 296 a Frankfurt dos 2,1 bilhões recebidos em leilões nos últimos anos. Os dados, anunciados pelo BCE, referem-se à primeira janela de reembolso após as alterações discutidas (pelos bancos) decididas pela Eurotower aos termos aplicáveis ​​aos empréstimos existentes.

Os analistas esperavam um número na faixa de 500 bilhões. Os analistas da Jefferies observaram pela manhã que “os altos pagamentos podem ter um impacto negativo nos títulos do governo na região europeia”.

Os dados chegaram no dia em que o chefe do BCE falou com particular clareza sobre o outro lado da política monetária, o das taxas. “Estamos entrando em um novo ambiente macro no qual as forças que criaram uma expansão sustentável da oferta global e permitiram que a demanda global atuasse como um amortecedor de choques estão mudando”, disse Christine Lagarde, falando no European Banking Congress. “Os efeitos dessa mudança são incertos, mas a tarefa da política monetária não é – acrescentou Lagarde -. O BCE garantirá que uma fase de inflação alta não alimente as expectativas de inflação, permitindo uma inflação tão alta que se consolide. Agimos de forma decisiva , elevando as taxas de juros em 200 pontos base, e esperamos aumentar ainda mais as taxas para os níveis necessários para garantir que a inflação retorne à nossa meta de médio prazo de 2% no devido tempo.”

Com a economia da zona euro a entrar numa nova fase de inflação elevada, “é apropriado que o balanço seja normalizado de forma comedida e previsível”, disse Lagarde, referindo-se aos títulos da carteira do banco central adquiridos durante os anos de flexibilização quantitativa. Lagarde sublinhou que “em dezembro definiremos os princípios básicos para a redução da carteira de títulos”, mantendo a flexibilidade no reinvestimento e “blindagem” contra o spread.

Uma clara subida das taxas de juro no mercado europeu de obrigações governamentais após as palavras do Banco Central Europeu Christine Lagarde: o rendimento do BTP a dez anos subiu mais de dez pontos base para 4,03% após dois dias passados ​​abaixo do limiar psicológico de 4%. O spread com o Bund alemão, também devido à subida simultânea do preço do produto de Berlim, mantém-se bastante estável em 194 pontos base.