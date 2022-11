Qual é a localização do Catar – Il Post

baixar jogador

o Copa do Mundo Que começa no domingo no Catar tem sido muito discutido não só por questões esportivas. O país anfitrião, um emirado riquíssimo com vista para o Golfo Pérsico, foi citado e criticado por seu estilo autoritário de governo, pelos enormes custos incorridos na organização do evento, pela exploração dos trabalhadores que cuidaram da construção e pelas violações dos direitos humanos que ali ocorrem, entre outras coisas.

O Catar é um país bastante pequeno: ocupa uma península um pouco maior que Abruzzo, e sua população é de 2,9 milhões. Mas sobretudo graças à sua enorme riqueza derivada da exportação de hidrocarbonetos, é um país com forte influência tanto na economia mundial (também na sequência da crise energética deste ano) como nas relações internacionais.

Um pouco de história

Os primeiros assentamentos humanos no Qatar são muito antigos, e um nome semelhante ao atual foi usado para designar os habitantes da região já na época romana antiga, quando o escritor e historiador Plínio, o Velho, falava em “cátaros”. A história do Catar está ligada sobretudo aos grandes impérios que dominaram ou tentaram dominar a pequena península banhada pelo Golfo Pérsico: desde o califado islâmico na Idade Média até o breve período da região no século XVI. Sob o controle de Portugal, uma vez uma potência colonial.

No entanto, a história moderna do Catar começa no século XIX, quando a família Al Thani chegou ao poder, e desde então, até hoje, governa o país como uma monarquia absoluta. Em 1847, Muhammad bin Thani tornou-se o primeiro governante do país, embora durante décadas tivesse que dividir o poder com os poderosos estados que operavam na região.

Os Al Thani foram forçados a se submeter ao Império Otomano em 1871 (mas continuaram a governar em nome dos otomanos); Mais tarde, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Catar tornou-se um protetorado britânico, assim como muitos outros países da região. Isso significava que a família Al Thani desfrutava de bastante autonomia na gestão de assuntos internos, mas dependia do Império Britânico para proteção e política externa.

Tirania

O Catar conquistou sua independência total em 1971, quando o Reino Unido renunciou à sua proteção. Desde então, o país permaneceu uma monarquia absoluta governada por Al Thani. O Islã é a religião oficial e constituição do país em seu primeiro artigo que a lei islâmica (A lei islâmica) é a principal fonte de legislação. Além disso, a família governante impôs o wahhabismo no país, ou seja, uma doutrina islâmica muito conservadora e particularmente rígida, que também é aplicada na Arábia Saudita, por exemplo.

No Catar, o poder da família Al Thani é praticamente absoluto. O atual governante, Emir Tamim bin Hamad al-Thani, tem 42 anos e assumiu o poder quando seu pai abdicou em 2013: Tanim bin Hamad é o primeiro governante do Catar em quatro gerações que não recorreu a se voltar contra um membro da família para ganhar. Energia.

O Emir do Catar tem o poder de nomear e demitir o primeiro-ministro e todo o governo, comanda o exército e controla o sistema judicial. Em teoria, seria apoiado por uma assembléia consultiva com certos poderes, como o direito de vetar leis. De fato, o Conselho não ousa desobedecer ao Emir, que em todos os casos nomeia um terço dos membros do órgão consultivo.

No Catar, os partidos políticos são proibidos e nenhum sindicato pode ser formado. A imprensa é censurada. A homossexualidade é um crime que pode ser punido com a morte. Ao contrário da Arábia Saudita, o consumo de álcool será legal para estrangeiros (não catarianos): porém, isso causa Algumas contradições nesta Copa do Mundo.

Gás

Talvez a data mais importante da história moderna do Catar seja 1997, quando o país começou a exportar gás natural para o mundo. Campos de gás foram descobertos pouco antes, e agora acredita-se que o país tenha a terceira maior reserva do mundo, depois da Rússia e do Irã (as reservas de petróleo são relativamente pequenas e as exportações são pequenas). O gás natural mudou o Catar, tornando-o um país muito rico e uma potência regional. O Catar é atualmente um dos países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita.

A produção de gás também fez do Catar um dos países mais poluentes do mundo, pelo menos em relação ao seu tamanho: por exemplo, é o maior produtor co 2 per capita (ou seja, a quantidade de emissões dividida pela população), embora seja absolutamente claro que os países que mais poluem são os maiores e mais populosos, como Estados Unidos ou China.

Nos últimos 30 anos, as enormes receitas obtidas graças ao gás natural permitiram ao Catar e seu regime implementar projetos ambiciosos e ganhar influência no mundo.

Em 1996, foi criado o canal de TV inglês para mimA ilha, que rapidamente se tornou a mais importante da região, que se expandiu ao longo dos anos com escritórios e canais no Ocidente e em outros países. A Qatar Airways, transportadora nacional do país, tornou-se uma das companhias aéreas mais populares e proeminentes. A capital, Doha, tornou-se uma cidade rica e desenvolvida, com arranha-céus e arquitetura pioneira. Nesse sentido, a realização da Copa do Mundo no Catar é o ápice de um sucesso internacional, ainda que seja Houve muitas críticas Sobre como o país conseguiu a classificação.

O enorme desenvolvimento econômico do Catar também criou enormes desequilíbrios e queixas. Grande parte da economia depende do trabalho dos trabalhadores migrantes, que não têm direitos e muitas vezes vivem em condições deploráveis. Grande parte da infraestrutura da Copa foi construída por eles, com enormes sacrifícios e muitos mortos Más condições de segurança e ritmo estressante.

Do total da população presente no território do Qatar, apenas cerca de 10-15 por cento gozam de plenos direitos de cidadania, privilégios e da enorme riqueza que daí resulta: o estado do Qatar tem vários programas para redistribuir a enorme riqueza gerada pela venda de gás, como salários médios muito altos e um bem-estar generoso Excepcionalmente, sem contas. Mas aqueles que não são cidadãos, ou seja, a grande maioria das pessoas que vivem no país, vivem em condições desfavoráveis ​​e na ausência total ou parcial de direitos.

política externa ambígua

A riqueza gerada pelos hidrocarbonetos também permitiu que o Catar se transformasse em uma potência regional. O país é um aliado de longa data dos Estados Unidos: durante a Guerra do Golfo de 1991, cedeu seu território aos países ocidentais, após o que o governo construiu a enorme base aérea de Al Udeid, que abriga o maior exército americano em todo o Oriente Médio. A base de Al Udeid já foi utilizada em diversas operações dos Estados Unidos e do Ocidente, mais recentemente para abrigar grande parte dos meios aéreos utilizados pela coalizão contra o Estado Islâmico, nos últimos anos.

No entanto, o Catar sempre manteve certa opacidade na política externa, o que foi permitido em parte pelo governo dos Estados Unidos. Ele sempre tentou se apresentar como um mediador em muitas disputas e querelas internacionais, e muitas vezes permitiu que os Estados Unidos e outros parceiros abrissem canais de comunicação com grupos islâmicos da região, mesmo extremistas. Foi mediador no confronto com o movimento palestino Hamas e foi um dos pouquíssimos países durante os anos da guerra na Síria que manteve contato com vários grupos de resistência síria e grupos terroristas que operam no país, como Hayat Tahrir al-Sham, que é filiado à Al-Qaeda.

Mais recentemente, o Catar sediou as negociações entre os EUA e o Talibã que levaram à retirada das forças americanas do Afeganistão em 2021, e continua sendo o principal interlocutor do governo talibã que assumiu o poder no Afeganistão.

No entanto, em muitos casos, essa aproximação de grupos islâmicos foi ambígua e suspeita, muitas vezes resultando em apoio não apenas a grupos islâmicos, mas também a grupos terroristas. Um dos assuntos mais discutidos foi a resolução da televisão A ilha Transmitindo os discursos de Osama bin Laden, líder da Al Qaeda e responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington.

Em parte devido à proximidade excessiva de grupos islâmicos e terroristas, e em parte por razões de política regional (ou seja, apoio excessivo específico ao Irã), a partir de 2017, o Catar foi submetido a uma política de isolamento implementada por quase todos os países da região. Depois disso, que rompeu relações e adotou medidas de boicote econômico. Entre os países que participaram estavam Mauritânia, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Bahrein e Emirados Árabes Unidos: A crise foi muito grave E isso causou enormes tensões em toda a região, que Eles só se acalmaram no ano passado.